Для любителей цитрусов и острого: необычные рецепты горячего шоколада

Бессмертная классикаВам понадобится 500 мл молока, 100 г горького шоколада. Также по рецепту нужен сахар, по вкусу можно добавить ванилин. Шоколад необходимо растопить на водяной бане. Когда лакомство начнет таять, добавьте несколько ложек воды, чтобы он не получился слишком густым. Параллельно нужно нагреть молоко в кастрюле. К нему добавляйте сахар и ванилин. Когда шоколад станет однородной массой, влейте его в молоко и тщательно перемешайте.
Вариант с остринкойБазу для напитка можно использовать такую же, как в первом рецепте. Разница лишь в специях: вместо ванилина в молоко нужно добавить палочку корицы и щепотку молотого мускатного ореха. А обжигающий вкус напитку придаст острый кайенский (или чили) перец. Главное – не переборщить.
Для любителей цитрусовыхБаза стандартная, специи – нет. В молоко нужно добавить молотый имбирь и корицу (примерно треть – половину чайной ложки). А еще – цедру апельсина. Чтобы очищенный фрукт не пропадал зря, его дольками можно украсить чашку с готовым напитком.
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