Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Для любителей цитрусов и острого: необычные рецепты горячего шоколада

Для любителей цитрусов и острого: необычные рецепты горячего шоколада

Наступила осень, а это значит, что пришла пора готовить вкусные согревающие напитки. Среди них – горячий шоколад. В этом материале расскажем вам о классическом и нестандартных вариантах его приготовления.

Бессмертная классика

Вам понадобится 500 мл молока, 100 г горького шоколада. Также по рецепту нужен сахар, по вкусу можно добавить ванилин. Шоколад необходимо растопить на водяной бане. Когда лакомство начнет таять, добавьте несколько ложек воды, чтобы он не получился слишком густым. Параллельно нужно нагреть молоко в кастрюле. К нему добавляйте сахар и ванилин. Когда шоколад станет однородной массой, влейте его в молоко и тщательно перемешайте.

Вариант с остринкой

Базу для напитка можно использовать такую же, как в первом рецепте. Разница лишь в специях: вместо ванилина в молоко нужно добавить палочку корицы и  щепотку молотого мускатного ореха. А обжигающий вкус напитку придаст острый кайенский (или чили) перец. Главное – не переборщить.

Для любителей цитрусовых 

База стандартная, специи – нет. В молоко нужно добавить молотый имбирь и корицу (примерно треть – половину чайной ложки). А еще – цедру апельсина. Чтобы очищенный фрукт не пропадал зря, его дольками можно украсить чашку с готовым напитком.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы