Для лечения пациентов с коронавирусом в Минске пока используются четыре больницы

– отметил Артем Цуран.Заместитель председателя Мингорисполкома рассказал, что сейчас для лечения таких пациентов пока используются четыре больницы.– подчеркнул Артем Цуран.Более того, для лечения пациентов с коронавирусом в эти дни задействован неврологический корпус 5-й городской клинической больницы. Планируется, что в ближайшие две недели клиника перейдет к обычному режиму работы.