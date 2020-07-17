В столице для лечения пациентов с коронавирусом пока используют четыре больницы, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, пишет БЕЛТА.
"Процесс возвращения минских больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19, к обычному режиму работы идет регулярно. На протяжении нeскольких недель мы по одному учрeждению здрaвоохранения выводим", – отметил Артем Цуран.
Заместитель председателя Мингорисполкома рассказал, что сейчас для лечения таких пациентов пока используются четыре больницы. "Это две профильные – городская инфекционная клиническая больница и городская детская инфекционная клиничeская больница – и 6-я (кроме травмaтологического корпуса) и 4-я городские клинические больницы", – подчеркнул Артем Цуран.
Более того, для лечения пациентов с коронавирусом в эти дни задействован неврологический корпус 5-й городской клинической больницы. Планируется, что в ближайшие две недели клиника перейдет к обычному режиму работы.
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Для лечения пациентов с коронавирусом в Минске пока используются четыре больницы
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