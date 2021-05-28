Для кожи, волос и против кариеса: действительно ли полезно масло чайного дерева, рассказали врачи

В новом выпуске программы "Жить здорово" врачи объяснили, эффективно ли масло чайного дерева в борьбе с кариесом, акне и перхотью.
Сперва врач-невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин отметил:
– Чайное дерево – особый вид кустарника, не имеющий никакого отношения к чаю. Большинство видов этого дерева растет в Австралии. Внимание людей привлек сильный эфирный аромат масла. Известно, что тем самым все сильно пахнущие растения стараются защитить себя от чего-либо. Можно допустить, что от микробов и грибов. Состав добывают промышленным способом, далее оно распадается на воду и масло, последнее изымается и таким образом изготавливаются целые наборы разнообразных продуктов, – пояснил специалист и добавил, что современные производители сегодня утверждают, что такой эфир убивает микробы, борется с кариесом, герпесом, акне и перхотью.
Так ли это, рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман:
– Есть предположение, что содержащиеся в масле терпены обладают антибактериальным действием и помогают избавиться от высыпаний. По результатам эксперимента было доказано обратное. Для анализа взяли 1009 пациентов с угревой болезнью, которые использовали масло чайного дерева. Ни о каком положительном эффекте говорить нельзя, эффективность доказана не была, – обозначил медик.
Он также добавил:
– Если железа закупорена и там развиваются микробы, то вещество, которое вы используете на коже, просто не проникнет внутрь.
Врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус объяснил, может ли помочь масло чайного дерева избавиться от перхоти:
– Перхоть – это грибковая инфекция. Эксперты проверили, могут ли фитонциды, флавоноиды и терпены убивать этот возбудитель. Выяснили, что это возможно только с грибками растений, а с перхотью – нет.
В эфире также было отмечено, что масло чайного дерева может вызвать аллергическую реакцию на коже. Такая реакция может быть у 5% людей, то есть примерно у семерых из 200 человек.
Фото: pixabay.com
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Для кожи, волос и против кариеса: действительно ли полезно масло чайного дерева, рассказали врачи
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