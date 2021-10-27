«Для кого-то мы стали почти родными». Реаниматологи из больницы в Марьиной Горке рассказали, как спасают жизни

Молодые врачи из отделения анестезиологии и реанимации Марьиногорской ЦРБ Дарья Новикова и Елена Леонович учились в одном медуниверситете – в Витебске, жили в одной общаге, но знакомы не были. Судьба свела их в интернатуре, которую обе проходили в Минской областной клинической больнице. Здесь же девушки и получили боевое крещение в борьбе с коронавирусом в апреле 2020-го. Через месяц их направили помогать медикам Пуховичского района. А в августе прошлого года они пришли в районную больницу уже как молодые специалисты. Дарье сразу же доверили должность завотделением.

Полгода в тесной связке подруги тянули на себе реанимацию. Сейчас в отделении четверо врачей. Со временем девичий тандем после переподготовки разбавили молодые коллеги Евгений Ксензов и Денис Стрельцов, один из которых два года отработал врачом общей практики, другой – на скорой помощи.

Усиление команды упростило работу, признается Дарья:





– У парней не было опыта, но с нашей поддержкой они быстро адаптировались к новым условиям. Мы справляемся, но все же нагрузка во время пандемии остается достаточно интенсивной. Трудимся почти на две ставки, а это около 300 часов в месяц. Помогают опытные врачи, которые приезжают сюда на дежурства. Бытует мнение, что мы работаем исключительно с ковидом. Да, время такое, но инфаркты, инсульты, травмы и другие болезни, которые приводят к опасному состоянию, никуда не делись. Этих людей мы тоже должны вернуть к жизни. Сейчас одна половина отделения анестезиологии и реанимации остается красной, вторая зеленая. У врачей нет приоритетов, в одинаковой степени мы боремся за жизнь каждого пациента.

Несмотря на то что карьера девчат началась с условий, о которых еще в недалекие времена своего студенчества они и представить не могли, разочарования в своем выборе нет. При этом обе признаются, что никогда не романтизировали свою профессию, она не была их школьной мечтой. Елена вспоминает, как пришла в медицину:

– Я выросла в Глубокском районе. Занималась легкой атлетикой, училась в Новополоцком училище олимпийского резерва, но при этом хорошо успевала и по школьным предметам. Когда настало время определяться с профессией, кроме меда других вариантов не рассматривала, хотя и не была уверена, что мое. В этом убедилась уже в процессе учебы. Идти в реанимацию меня отговаривали, мол, не женское дело. А мне этот предмет нравился. Не послушала советов и была права. Чувствую себя на своем месте.





Дарья с 10-го класса готовилась стать фармацевтом. И тоже не жалеет, что случай распорядился иначе:

– Когда мне не хватило баллов или удачи, папа сказал: будешь врачом. Без особого энтузиазма последовала этому совету, но уже через полгода в университете сказала ему спасибо. На третьем курсе нашла подработку медсестрой в отделении реанимации, где окончательно сформировался выбор профиля. Поняла, что хочу спасать людей.

– Все пациенты воспринимают вас как спасителей, вы чувствуете обратную связь? – интересуюсь у девушек.

– По-разному. Пациенты, которые в сознании, по большому счету видят только наши глаза, и едва ли у них есть силы прочитать наши имена на бейджах. Поэтому, когда мы их видим за пределами реанимации и здороваемся, они не всегда понимают, кто мы. Но есть и другие примеры. Была у нас пациентка, которую выходили после ИВЛ. Она говорит, что считает нас теперь родными, со всеми праздниками поздравляет. И это лучшая награда, а переживаем за каждого одинаково.

По наблюдениям врачей, коронавирус не только молодеет, но и трансформируется в более коварные формы. В первые волны пациенты, если и попадали в реанимацию, то обычно на 10-12-й день болезни. В четвертую волну серьезные осложнения дают о себе знать раньше. Поэтому Дарья и Елена постоянно напоминают о мерах безопасности и важности вакцинации.

Девушки не только на работе вместе. Они снимают одну на двоих квартиру. Стоимость аренды компенсирует работодатель. Жить вдвоем им комфортно, хоть и разные характеры. Даша, например, признается, что с девочками особо до Лены и не дружила. Как правило, выходные у них разбегаются, поэтому свободного времени для общих развлечений у подруг практически не бывает. Да и в целом самого этого свободного времени ох как не хватает. А когда выдается, они используют его чаще всего для того, чтобы поддержать физическую форму: ходят в бассейн или тренажерку.

– Чего не хватает больше всего, работая в таком ритме?

– Личной жизни! – почти синхронно отвечают девчата. – Путешествий и даже каких-то обыденных радостей. Не скрываем, что устали. Все устали: и врачи, и пациенты. Пандемия создает определенное напряжение, которое не всегда позволяет объективно думать о перспективах. Вот победим ее – тогда и о планах подумаем. Всему свое время. Не хочется далеко загадывать.

В Марьиной Горке открыта 131 койка для ковидного госпиталя, из них шесть реанимационных. К сожалению, сейчас койки заполнены, в реанимации находится шесть пациентов, три из которых на аппарате искусственной вентиляции легких.

zakharov@sb.by