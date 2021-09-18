Для «Дожинок-2021» в Шумилино испекли 100-килограммовый каравай

Ни холодная погода, ни ветер не помешали отличному настроению участников областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2021» в Шумилино. Уютный райцентр с честью принял главный праздник хлеборобов Витебской области. А тон событию был задан еще на въезде в райцентр: гостей встречали приветственными растяжками и оригинальными композициями. Например, мини-версиями сельскохозяйственной техники, «припаркованной» у обочины.





К торжеству Шумилино заметно преобразилось. За последний год в горпоселке обновлено больше ста объектов. Капитальный ремонт проведен в 17 многоквартирных домах, еще в 26 – текущий. Считай, не узнать СШ № 1, которая теперь стала школой будущего. Модернизирован районный центр культуры, поликлиника, новый облик получил городской парк. Масштабную реконструкцию последнего вели каждый день на протяжении нескольких месяцев. В северной части парка появилась аллея Славы, установлено более 30 новых стел с фотоснимками земляков – Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. Южную часть парка превратили в одну большую зону отдыха – с двориком, горками, веревочным городком и воркаут-площадкой…





Настоящим подарком для всех любителей спорта и просто здорового образа жизни стал современный, оборудованный всем необходимым для тренировок стадион. Украшением райцентра, не иначе, шумилинцы называют появившийся в сердце горпоселка многоярусный фонтан с разноцветной подсветкой… И это далеко не полный перечень всех изменений под знаком плюс.

Праздничные гуляния в Шумилино развернулись с самого утра. Хозяева областных «Дожинок-2021» сделали все, чтобы торжество удалось на славу. Не отставали и гости из других регионов, чьи тематические подворья демонстрировали бренды, «изюминки» их родных мест. Песни, танцы, музыка с национальным колоритом – всего этого было в достатке.





Одним из самых ярких моментов стало шествие участников «Дожинок» к главной сцене праздника, установленной в центре горпоселка. И первым к участникам и гостям «Дожинок-2021» в Шумилино обратился Помощник Президента Валерий Бельский. Он зачитал приветственное слово Президента Беларуси Александра Лукашенко.





В этом году в северном регионе страны намолотили 780 тысяч тонн зерна. На общий каравай существенно повлияла не самая благоприятная погода и то, что аграрии региона трудятся в условиях рискованного земледелия. Но достойный результат не бывает случайностью, к нему идут годами. Такое мнение высказал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время церемонии чествования передовиков агропромышленного комплекса. Николай Николаевич обозначил, что небесная канцелярия помешала рекордам на хлебной ниве: в итоге Витебская область заняла четвертое место в Беларуси. Но нельзя полагаться лишь на погоду, объективно считает глава региона:

– Необходимо перестроить работу растениеводческой отрасли так, чтобы не зависеть от непредсказуемых погодных условий. При этом стоит исключить наслоение сельскохозяйственных работ, свойственное только северному региону. Нынешний наш результат на 25 процентов меньше прошлогоднего. Вместе с тем, есть районы и предприятия, которые показывают пример остальным, несмотря на природные аномалии.





Так, в лидерах уборочной – СПК «Лариновка» Оршанского района с урожайностью зерновых свыше 75 центнеров с гектара. Толочинский консервный завод – с показателем почти в 49 ц/га, предприятие «Мазоловогаз» (около 46 ц/га), Витебская бройлерная птицефабрика, которая одна собрала более 50 тысяч тонн зерна. Это выше статистики 16 районов области.

Стратегия того, как добиться более высоких результатов в поле, есть. По словам Николая Шерстнева, она – в высокопрофессиональных кадрах, жесткой трудовой дисциплине, а также в увеличении посевных площадей под озимые, заготовке зерносенажа и максимальной загрузке энергонасыщенной техники.





В Шумилино передовиков жатвы-2021 наградили дипломами и ценными подарками. Победителей областного соревнования за достижение лучших результатов на уборке урожая ждала новая сельхозтехника отечественного производства.

ЦИФРА

В 2021 году на полях Витебской области работало более 1 тысячи экипажей комбайнов. Из них более 260 перешагнуло тысячный намолот зерна, а один семейный экипаж из хозяйства «Межево-Агро» Оршанского района достиг рекорда: более 4,1 тысяч тонн.

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По традиции к областным «Дожинкам» из муки нового урожая пекут большой каравай. Нынче пятиярусное хлебное чудо родом из «Витебскхлебпрома» весит около ста (!) килограммов. Мастер, изготовившая его, – Наталья Сычева. Общий результат труда хлеборобов, мукомолов и хлебопеков вышел очень символичным. Каравай, посвященный Году народного единства, венчают Герб нашей страны, а также аисты, от всех напастей укрывающие Беларусь белыми крыльями.































































































































Naumova@sb.by





