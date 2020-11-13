Для белорусской сельхозпродукции открыли в этом году более 20 новых рынков

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– назвал цифры специалист.В пример он привел Бахрейн, куда начали поставлять кондитерские изделия; Гвинею, Белиз, Джибути, куда отправили белорусское сухое молоко, сыворотку, сахар. Впервые начали поставлять на Кипр некоторые виды спиртов и комбикормов. Шри-Ланка, Мадагаскар, Мали, Марокко познакомились с нашим свекловичным жомом, кукурузной крупой и пшеничной мукой. Португалия, Сомали, Южный Судан, Финляндия... В эти и некоторые другие страны начали поставлять белорусскую сельхозпродукцию в этом году.Самый крупный покупатель на этом рынке для Беларуси по-прежнему Россия. 74,5 процента в поставках нашего продовольствия за рубеж приходится на долю Российской Федерации, а это поставки на сумму 3,1 миллиарда долларов США за 9 месяцев этого года., – добавил Алексей Богданов. –В то же время доля стран СНГ (без учета России) выросла. В эти страны поставили продукции на сумму более 508 миллионов долларов. На 23 процента вырос экспорт в Азербайджан, на 54 процента – в Армению, на треть – в Казахстан, в Узбекистан – в 2,4 раза, в Украину – на 25 процентов.Экспорт продукции растениеводства за 9 месяцев этого года составил более 360 миллионов долларов США. Наиболее экспортоориентированные товары в этом секторе – свежие овощи, плоды и ягоды, картофель, льноволокно. География поставок – 39 стран мира, наиболее объемные из них направляют в Россию, Украину, Казахстан, среди представителей ЕС – в Германию, Литву, Польшу и Францию. Это направление планируется развивать и в дальнейшем. Свежих овощей экспортировали на сумму 162 миллиона долларов США, картофеля – 27,9 миллиона долларов, льноволокна – на 13,2 миллиона долларов США. На сумму 25 миллионов долларов в Беларуси закупили плоды и ягоды 8 стран мира.