Длительный сон может увеличить риск преждевременной смерти

Об этом заявил врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово".
Медик рассказал, действительно ли пожилым людям нужно спать меньше:
- Это подтверждают ученые. За последние годы было проведено много исследований качества и продолжительности сна, его влияния на функционирование человеческого организма. Стало известно, что люди, которые спят более 9 часов, на 50% увеличивают риск инсульта головного мозга, - рассказал невролог.
Так, в 2018 году провели 74 исследования, в которых приняли участие более трех миллионов человек. По их итогам сделали вывод, что сон более десяти часов увеличивает риск преждевременной смерти на 30%, инсульта - почти на 56%, развития сердечно-сосудистых заболеваний - на 49%.
В эфире программы было сказано, что есть определенная продолжительность сна, преодолевать которую не нужно. 4-7 часов достаточно для восстановления сил.
- В дневное время гормона мелатонина, который дает мозгу команду "спать", в организме очень мало. Когда садится солнце, он начинает вырабатываться в большем количестве, - объяснил медик.
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