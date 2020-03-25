Дизайнерский центр «Камволя» намерен открыть в 2020 году линию одежды Lemongrass

Белорусских модников ожидает в этом году приятный сюрприз. Работа уникального дизайн-центра стала одним из основных пунктов состоявшейся сегодня рабочей поездки председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой в минское ОАО «Камволь». И неспроста: разработанная здесь и активно готовящаяся к запуску новая линия одежды способна оказать существенное влияние не только на социально-экономическое положение самого флагмана отечественной текстильной промышленности, но и на международный имидж Беларуси в мировом мире моды.
Созданный на предприятии в конце 2018-го дизайн-центр в прошлом году уже демонстрировал первые результаты своей работы — коллекцию «Городская регистрация» из десятка мужских и семи женских образов. Однако в нынешнем году куда более амбициозные планы, рассказала журналистам руководитель дизайн-центра «Камволя» Эльвира Жвикова:
— Краткосрочный план — привести в этом году к логическому завершению наш стартап по линии мужской одежды, выйти в Минске со своим магазином и своей линией мужской одежды. То есть вывести на рынок новый бренд — Lemongrass. До последних событий (связанных с эпидемиологической ситуацией в мире. — Прим. ред.) мы планировали это на август-сентябрь 2020 года. А в долгосрочных наших планах радикально поменять отношение потребителей к отечественному продукту. Тем более что ткани «Камволя», выпускающиеся сегодня на рынок, очень высокого качества.
Дизайн-центр «Камволя» — уникальная для отечественной легкой промышленности практическая лаборатория с элементами коворкинга. Она позволяет не только реализовать себя дизайнерам одежды, но и пройти студенческую практику на профессиональном модернизированном оборудовании, приобрести профессиональный опыт. Впрочем, именно за дизайнерами Эльвира Жвикова видит главные перспективы:
— Ведь в чем заключается профессионализм дизайнера? В способности увидеть в масштабных мировых модных тенденциях те направления, которые будут хороши именно для нашего, белорусского рынка. И применить их для создания коллекции. Цветовая палитра последних сезонов достаточно широкая, в воздухе даже витает мнение, что трендов нет. На самом деле они присутствуют. Мы изучали результаты исследований нашей маркетинговой группы, сравнивали их: то, что востребовано на белорусском рынке, с общемировыми и европейскими тенденциями. Небольшая разница есть, но она становится все менее существенной.
Руководитель дизайн-центра «Камволя» категорически не согласна с раздающимися порой скептическими замечаниями о том, что Беларусь характеризуется приверженностью к невыразительным и мрачным тонам в одежде. И потому модные разработки в нашей стране обречены:
— Не соглашусь с этим. Приезжаешь в Париж и видишь, что одежды публики на улицах в основном серые, черные и бежевые (если речь не идет о каком-либо адресном мероприятии). Никто не разгуливает там в ярких, невероятных и ультрамодных колоритах. Парижский шик заключается именно в деталях и манере ношения! Наши женщины не в серых и черных одеждах, мы просто не всегда умеем столь расслабленно и с шиком носить одежду. Впрочем, в последние годы ситуация в Минске поменялась. Канули в Лету эти ярчайшие мейкапы с утра, наш покупатель становится более осведомленным и сведущим.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
439
Дизайнерский центр «Камволя» намерен открыть в 2020 году линию одежды Lemongrass
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...