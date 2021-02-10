Дизайнера Филиппа Плейна обвинили в гомофобии и дискриминации на рабочем месте

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По словам Алсолейби, модельер не раз бросал в его адрес реплики гомофобного характера. Сотрудник бренда считает, что Плейн мог вести себя так же и с другими сотрудниками с нетрадиционной ориентацией.Кроме того, Амро сообщил, что его лишили медицинского обслуживания и уволили из-за гомосексуальности и ВИЧ-положительного статуса. Как только он стал работать в команде дизайнера, Филипп стал открыто выражать свой негатив по отношению к геям, говоря, что ненавидит с ними работать.