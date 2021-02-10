Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дизайнера Филиппа Плейна обвинили в гомофобии и дискриминации на рабочем месте

Дизайнера Филиппа Плейна обвинили в гомофобии и дискриминации на рабочем месте

Бывший сотрудник бренда Philipp Plein в Нью-Йорке Амро Алсолейби подал в суд на дизайнера Филиппа Плейна и американское подразделение марки за гомофобию и дискриминацию на рабочем месте. Об этом сообщает WWD.

Фото: itsliquid.com

По словам Алсолейби, модельер не раз бросал в его адрес реплики гомофобного характера. Сотрудник бренда считает, что Плейн мог вести себя так же и с другими сотрудниками с нетрадиционной ориентацией. 

Кроме того, Амро сообщил, что его лишили медицинского обслуживания и уволили из-за гомосексуальности и ВИЧ-положительного статуса. Как только он стал работать в команде дизайнера, Филипп стал открыто выражать свой негатив по отношению к геям, говоря, что ненавидит с ними работать. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Беларусь планирует за пять лет увеличить производство молока почти на 15%
Филипп Плейн ответил на обвинения в гомофобии и дискриминации
"Белпочте" присвоен сертификат Всемирного почтового союза в области управления качеством
Жители США испугались НЛО в небе, но правда была куда проще - видео
Пассажиры БЖД за 10 лет оформили более 15 млн электронных билетов
Терапевт рассказала, можно ли людям старше 65 лет вакцинироваться от коронавируса
МОК выступил с заявлением о гендерном равенстве в олимпийском движении
Дизайнера Филиппа Плейна обвинили в гомофобии и дискриминации на рабочем месте
Черногория ввела комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической обстановки
Парень медитировал на горе, когда рядом с ним стал извергаться вулкан - видео
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
"Белнефтехим" ожидает от "Роснефти" компенсацию за грязную нефть на $34,5 млн
Сборная Беларуси по хоккею уступила казахстанцам на турнире в Нур-Султане
В январе подорожали виноград и свекла, подешевели помидоры и цитрусовые
Ученые открыли новую мишень для лекарств против коронавируса
Нутрициолог рассказала об особенностях интервального голодания
С чем сочетать леггинсы в образе? Рассказывает стилист
Команда Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
У обитателя морского дна в окрестностях Владивостока нашли противораковые вещества
Лукашенко выступит с докладом во время VI Всебелорусского народного собрания
Фотофакт. Цянский танец в честь Праздника весны
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Imagine
Делегаты ВНС от Минской области рассказали о темах и вопросах, которые волнуют их самих и земляков
Министерство экономики прокомментировало указ о поддержке экспорта белорусской продукции
Эксперт – о результатах масштабного исследования: снижение благосостояния с деятельностью Правительства связывают только 6,5%
В Минск прибыли делегаты ВНС от Витебской области
В Речицком районе госавтоинспекторы пришли на помощь водителю из Сербии, у которого заглох большегруз
Фотофакт. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Могилевской области отбыли в Минск
Минтруда и соцзащиты: денежные доходы населения за январь не индексируются
Минздрав: отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19
Китайский зонд достиг орбиты Марса
64,4% белорусов в целом не доверяют оппозиции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Сенат США проголосовал за конституционность процесса импичмента Трампа. Согласны не все
Минск встречает делегатов VI Всебелорусского народного собрания
Озвучены первые параметры масштабного исследования «Социальное мышление»: уровень доверия Президенту составил 66,5%
Более 70 новых производств и 11 тысяч рабочих мест – какой эффект дала госпрограмма инновационного развития
Apple нашла партнера для создания умных очков
Проект БРСМ "100 идей для Беларуси" будет представлен участникам ВНС
В Сморгони пьяная женщина попала в ДТП на угнанной машине
Савиных: желание спрятать несостоятельные заявления за известной исторической личностью в реальности становится яркой демонстрацией провала попыток по дестабилизации ситуации в нашей стране
В Витебске определены лауреаты областной премии «Человек года Витебщины – 2020»
Волейбол. «Минчанка» повторно проиграла «Динамо-Ак Барсу» в Суперлиге
мнение
Светлана КОСАЧ
Импичмент Трампа – это (не) по конституции?
Власти Греции продлили жесткий карантин в Аттике до весны
Мать и дочь погибли на пожаре в Березинском районе
Вокруг Шарм-эль-Шейха построили бетонную стену с колючей проволокой
Авторы
СКАНИРУЙТЕ