Эпатажный британский дизайнер Вивьен Вествуд в свои 79 не перестает удивлять поклонников. На этот раз модельер обратила внимание на глобальную проблему – изменение климата на Земле. Только вот сделала она это почти обнаженной. Соответствующие фото и видео знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте.
Вествуд устроила фотосессию в экстравагантом мини-наряде, дизайнером которого вполне могла оказаться она сама. Так называемое платье прикрывает тело только спереди, а вот сзади и сбоку оставляет простор для фантазии. Модельер сделала несколько снимков стоя и в положении сидя, а также сняла видеообращение.
– Спасите мир! – сопроводила надписью пикантный пост дизайнер.
Публикация вмиг разлетелась по сети и набрала более ста тысяч лайков. Правда, причиной тому стал не столько призыв, сколько фигура Вествуд.
"Буквально икона века, никто не делает это так, как она!!!", "Настоящая королева", "Потрясающее тело!", "И кто скажет, что ей 79 лет?", "Классная женщина", – восхитились пользователи.
К слову, это уже не первая акция протеста Вествуд. Ранее она устраивала демонстрацию в Лондоне.
Напомним, британский дизайнер Вивьен Вествуд считается родоначальницей стиля панк в моде. Является основательницей одноименного бренда Vivienne Westwood, который появился в начале 80-х годов. Саму Вествуд неоднократно признавали лучшим дизайнером планеты, она известна тем, что ломала традиции в дизайн-индустрии и очень непредсказуема в своих изысканиях. На сегодняшний день в мире открыто более 500 бутиков Vivienne Westwood.
Фото: instagram.com/viviennewestwood
Опубликовано:
439
79-летняя дизайнер снялась обнаженной, чтобы привлечь внимание к изменению климата
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter