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Дизайнер назвала простые способы разнообразить интерьер

Считается, что ремонт дома нужно делать каждые 1015 лет – тогда обстановка в четырех стенах не будет надоедать. Но что делать, если финансы не позволяют заняться масштабной переделкой, а чего-нибудь новенького хочется? А вот что – думать о мелочах и менять цветовые акценты. Как правильно это сделать, sb.by рассказала дизайнер Полина Судай.


В первую очередь, по мнению эксперта, следует обратить внимание на декоративные элементы. Замените цветочные горшки, покрывала или наволочки на подушках, и интерьер сразу заиграет новыми красками. Кстати, а как их правильно подбирать?

Если ваша квартира обставлена в нейтральных цветах – сером и бежевом – разбавить картину можно самыми разными оттенками.

Полина Судай. Фото из личного архива героини

Комбинация приглушенных серого и бежевого является довольно классической, поэтому в качестве нового акцента подойдет любой яркий цвет, однако наиболее выигрышными будут фуксия, терракотовый. Эти цвета поднимут настроение, придадут энергии, – объяснила Полина Судай. – Также к данной универсальной гамме, если хочется больше отдыха для глаз, отлично подойдет как темно-голубой, так и темно-синий. А вот индиго лучше отложить до времен полноценного ремонта – в гамме преобладающего серого с бежевым стоит избегать отклика в фиолетовый.

Отлично, с нейтральными оттенками все понятно. Но как поступить, если интерьер в доме полон насыщенных «кричащих» красок?


Лучший вариант в таком случае – оставить максимум 1–2 ярких цвета, возможно, даже один, – уточнила эксперт. – Также нужно обратить внимание, какие именно предметы интерьера вызывают раздражение своим цветом, и заменить их на предметы более спокойных оттенков. Если у вас яркий диван – пусть он один будет акцентом в помещении, замените яркие шторы на приглушенные. А можно и на серые, потому что этот цвет универсален и гармонично сочетается с любой гаммой. Если же шторы менять не хочется, а диван все еще напрягает своими цветовыми импульсами, то можно приобрести на него чехол.

Дизайнер добавила, что помимо цвета можно использовать разные фактуры и текстуры. Это, к примеру, дерево, стекло и металл.


Если интерьер требует декоративный столик, необязательно подбирать цвет под комнату, можно выбрать столик из стекла, – рассказала Полина Судай. – Также не стоит недооценивать настенные панно. Их можно выполнить и самостоятельно из почти что подручных материалов, ведь нет необходимости вырисовывать пейзажи – лаконично будут смотреться минималистичные панно с фактурами. Кроме того, в интерьер отлично впишутся настенные панели из дерева или даже металла. Их рельеф заменяет необходимость в новом цвете, ведь они самодостаточны и так.

Фото: pixabay.com
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