Дизайнер интерьера рассказала, каким стилям стоит отдать предпочтение в 2021 году

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обозначила специалист.В современном стиле, по словам Екатерины Росько, два четких направления – аутентика и восточный минимализм. Она рекомендует в 2021 году обратить внимание именно на такие решения.Аутентика – это тоже минимализм, но ушедший в этническую сторону. Главная характеристика стиля – натуралистичность. Здесь уживаются этнический и экологический стили. Преобладают светлые, бежевые и нюдовые оттенки. Применяются также эффекты натуральных плоскостей, часто обращаются к шероховатой штукатурке.В таких интерьерах много натурального дерева, льна, шерсти и глины – все это делает помещение уютным и теплым. Дополнениями служат этнические декоративные элементы, которые оформлены с естественной небрежностью и шероховатостью. Здесь задействованы предметы народного быта, могут применяться балийские, китайские и японские элементы.Дизайнер добавила, что этот стиль можно легко адаптировать под любые запросы и потребности.Второе направление – минимализм, но в другом звучании – в сочетании с восточными нотами и мотивами.– рассказала она.С помощью этих направлений, как считает дизайнер, можно подчеркнуть свой внутренний мир. Они довольно похожи, но в то же время очень разные.Фото: скриншоты видео