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Дизайнер интерьера рассказала, каким стилям стоит отдать предпочтение в 2021 году

Дизайнер интерьера Екатерина Росько выделила два направления современного стиля – аутентика и минимализм с восточными нотами. Об их главных характеристиках эксперт рассказала на своем YouTube-канале.

Фото: buro247.ua

– К современному стилю обращаются в постсоветских странах. К таким решениям обращается и молодежь. Под современным стилем подразумевают лофт, хай-тек, минимализм. Но я приверженец четких границ определения стилей. Ведь дизайн – это творчество: оно не может существовать в рамках, границах и следовать жестким правилам, – обозначила специалист. 


В современном стиле, по словам Екатерины Росько, два четких направления – аутентика и восточный минимализм. Она рекомендует в 2021 году обратить внимание именно на такие решения. 

Аутентика – это тоже минимализм, но ушедший в этническую сторону. Главная характеристика стиля – натуралистичность. Здесь уживаются этнический и экологический стили. Преобладают светлые, бежевые и нюдовые оттенки. Применяются также эффекты натуральных плоскостей, часто обращаются к шероховатой штукатурке. 
В таких интерьерах много натурального дерева, льна, шерсти и глины – все это делает помещение уютным и теплым. Дополнениями служат этнические декоративные элементы, которые оформлены с естественной небрежностью и шероховатостью. Здесь задействованы предметы народного быта, могут применяться балийские, китайские и японские элементы. 


Дизайнер добавила, что этот стиль можно легко адаптировать под любые запросы и потребности. 


 Второе направление – минимализм, но в другом звучании – в сочетании с восточными нотами и мотивами. 

– Здесь преобладают ровные и четкие плоскости, сухие и симметрично выстроенные линии. Никакой мягкости и размытости. Также много дерева, правда, оно довольно лаконичное. Данное направление более архитектурное и технологичное, – рассказала она. 


С помощью этих направлений, как считает дизайнер, можно подчеркнуть свой внутренний мир. Они довольно похожи, но в то же время очень разные. 


Фото: скриншоты видео
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