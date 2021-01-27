Дизайнер интерьера перечислил главные ошибки в ремонте ванной комнаты

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Неправильное расположение смесителяВ идеале ручку лейки, по словам специалиста, нужно размещать так, чтобы смеситель можно было отрегулировать, не заходя под струю воды. Зачем? Дабы не было необходимости пережидать короткий миг под холодным душем, пока остывшая в трубах вода разогревается.
Отсутствие бортиков в душевой и под дверьюШапошников уверяет: как бы стильно ни смотрелось такое решение, оно непрактично. Причина вот в чем: вода в душевой хоть ненадолго, но застаивается, особенно когда слив начинает забиваться. В классической душевой ее сдерживает предназначенный для этого бортик. Но если его не будет, вашу ванную могут ждать лужи после каждого похода в душ.
Для таких же целей нужен и бортик под дверью в ванную комнату – чтобы, чуть что, коридор не превратился в озеро. Его необязательно делать в классическом виде. Шапошников, например, советует просто приподнять плитку перед дверью.
Розетки снаружи зеркального шкафаРозетки, которые нужны, например, для зарядки девайсов вроде электронной зубной щетки, дизайнер советует спрятать внутри зеркального шкафа. Так вам не будут мешать ненужные провода.
Отсутствие люка для ванны– Под ванной (там, где слив) находится сифон. Его время от времени нужно чистить. Чтобы это сделать, нужно предусмотреть люк с доступом к сифону. Также между ванной и шкафом с раковиной нужно сделать отступ в 250 миллиметров. Это минимум, который позволит сантехнику дотянуться до сифона, – отмечает Шапошников.
Если же ванная комната маленькая и возможности оставить отступ нет, специалист рекомендует обратить внимание на ванны со сливом посередине. В таких люк можно будет сделать посередине.
Расположение выключателя вытяжкиКак отмечает Шапошников, обычно выключатель вытяжки ставится снаружи комнаты, но это может быть неудобно на практике. Дизайнер советует дублировать выключатель еще и внутри ванной.
Отдельно стоящая раковинаЭто выглядит красиво, но есть одна проблема: на отдельно стоящей раковине ничего не поставишь – столешницы ведь нет. А тюбиков в ванной, как правило, много. Поэтому если уж очень хочется приобрести именно отдельную раковину, дизайнер рекомендует обязательно в комплекте к ней взять и полочку.
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