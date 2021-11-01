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  2. Дизайн смартфона Samsung Galaxy S22 полностью рассекречен

Дизайн смартфона Samsung Galaxy S22 полностью рассекречен

Будущий Samsung Galaxy S22 получит безрамочный дизайн. Детализированные рендеры нового поколения флагманского портала представил портал Letsgodigital, сообщает РИА Новости.


Визуализация разработана на основе данных, которые рассекретил бывший сотрудник Samsung из Южной Кореи. В гаджет установят дисплей с минимальными рамками, симметричными по всему периметру.

В подобной стилистике выполнят и старшие модели семейства - Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Второй получит поддержку активного стилуса S Pen. За производительность всех устройств серии будут отвечать процессоры Snapdragon 898 и Exynos 2200 в разных регионах мира.

Новый Samsung Galaxy S22 покажут в начале будущего года.

Фото: Letsgodigital
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