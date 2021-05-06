Дизайн прихожей: лучшие идеи и современные решения

Прихожая является чуть ли не самой главной частью любого дома, поскольку у гостей первое впечатление о помещении формируется с порога. Поэтому обустройству коридора стоит уделить особое внимание. Самыми интересными и современными идеями на своем YouTube-канале поделилась дизайнер интерьера Екатерина Попова.
По словам специалиста, прихожая может быть акцентной, то есть выделяющейся из общего интерьера, либо нейтральной, которая сливается с жилым пространством.
Дверь является первым, с чем сталкивается человек при входе в помещение, поэтому выбирать ее нужно с умом. Элемент стеновой конструкции должен не только не шуметь и легко закрываться, но и соответствовать интерьеру прихожей.
– Если прихожая акцентная и вы хотите выделить ее, то смело выбирайте дизайн входной двери, отличающейся от межкомнатных. Рассмотрите полотно в синем, красном или зеленом цвете. Главное, подберите правильные детали интерьера, которые будут сочетаться с выбранным окрасом, – рассказала Екатерина Попова.
После открывания входной двери человек наступает на напольное покрытие.
– Когда на улице снег или дождь, обувь, безусловно, промокает. Поэтому на входе положите антивандальное покрытие, керамическую или ПВХ плитку. А если под покрытием предусмотреть теплый пол, то вам не придется на ночь расставлять обувь на радиаторах, чтобы просушить ее, – обратила внимание специалист.
Екатерина Попова отметила, что для нейтральной прихожей следует подбирать плитку под цвет основного покрытия квартиры, а для акцентной – с орнаментом.
Также в прихожей обязательно должно быть зеркало в полный рост.
– Если места для него нет, рассмотрите вариант входной двери с зеркальной панелью. Но если у вас есть домашние животные или маленькие дети, это не самый практичный вариант, – сказала Екатерина Попова.
Еще одним удачным вариантом для прихожей являются зеркала с имитацией окна.
Вместе с тем отмечается, что освещение в коридоре должно быть ярким, поскольку в большинстве квартир не предусмотрены окна.
– Если коридор длинный и узкий, предлагаю сделать светильники на штанге. Такое решение позволит равномерно осветить помещение по всей длине. К тому же у поворотных спотов есть большое преимущество: вы можете менять направление освещения и вместе с этим преобразовывать интерьер, – заключила Екатерина Попова.
Фото: pixabay.com
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Дизайн прихожей: лучшие идеи и современные решения
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