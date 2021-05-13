Дизайн Huawei P50 рассекречен до выхода смартфона

Huawei P50 выделится на фоне предшественников двумя большими кругами, которые появятся на задней панели. В них будут вписаны сенсоры камер, которых у смартфона, судя по рендерам, планируется 4 штуки. Основной датчик разместится в нижнем кольце, что намекает на его огромный физический размер – модели приписывают дюймовый сенсор Sony IMX 800.В новинку установят 6,3-дюймовый экран. Устройство также получит поддержку 5G и флагманский процессор собственной разработки китайской компании. Предполагается, что Huawei P50 будет доступен в двух версиях – с операционной системой Android и на Harmony OS.Премьера семейства смартфонов Huawei P50 может пройти в мае-июне. В текущем году компания нарушила цикл обновления флагманов.