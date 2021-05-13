Смартфон Huawei P50 будет представлен в совершенно новом дизайне. Внешний вид устройства не будет перекликаться с оформлением предшественника. Утечку данных о смартфоне китайской компании устроил инсайдер @RODENT950, опубликовавший рендеры в Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.
Huawei P50 выделится на фоне предшественников двумя большими кругами, которые появятся на задней панели. В них будут вписаны сенсоры камер, которых у смартфона, судя по рендерам, планируется 4 штуки. Основной датчик разместится в нижнем кольце, что намекает на его огромный физический размер – модели приписывают дюймовый сенсор Sony IMX 800.
В новинку установят 6,3-дюймовый экран. Устройство также получит поддержку 5G и флагманский процессор собственной разработки китайской компании. Предполагается, что Huawei P50 будет доступен в двух версиях – с операционной системой Android и на Harmony OS.
Премьера семейства смартфонов Huawei P50 может пройти в мае-июне. В текущем году компания нарушила цикл обновления флагманов.
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Дизайн Huawei P50 рассекречен до выхода смартфона
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