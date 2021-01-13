Парк развлечений Диснейленд в Анахайме (штат Калифорния, США) превратят в крупнейший COVID-центр, где будут проводить массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Lenta.ru.
Комплекс станет одним из пяти пунктов штата, где смогут привиться тысячи американцев в сутки. Планируется, что центр начнет работу через несколько дней.
За последние месяцы в Калифорнии резко выросло количество зараженных COVID-19. На сегодняшний день общее число случаев заболевания превысило два миллиона. Сам Диснейленд был закрыт с марта 2020 года из-за пандемии, однако торговый центр Downtown Disney на его территории продолжал работать с учетом всех ограничений.
Фото: pixabay.com
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Диснейленд станет COVID-центром
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