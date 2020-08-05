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Disney потеряла $4,7 млрд после вспышки COVID-19

Медиаконгломерат Disney потерял в третьем квартале этого года, который завершился 27 июня, 4,7 млрд долларов, большая часть потерь — 3,5 млрд долларов — пришлась на парки развлечений, пишет The Wrap.

Согласно финансовому отчету за указанный период, выручка Disney упала на 42% относительно третьего квартала 2019-го — с 20,3 млрд долларов до 12,4 млрд. Еще печальнее для конгломерата обстоят дела с парками развлечений, прибыль которых сократилась на 85% — с 6,6 млрд до 923 млн долларов.

Кинопрокат телевидение и стриминг в отчетный период принесли Disney 1,7 млрд долларов, тогда как в 2019-м речь шла о 3,8 млрд.

Любопытно, что накануне стало известно, что акции Disney подскочили на 5% после того, как было объявлено, что фильм «Мулан» выйдет в США и других странах на платформе Disney+. Кроме того, за восемь месяцев аудитория стрим-сервиса увеличилась до 60,5 млн подписчиков, хотя в компании рассчитывали достичь этих показателей только к 2024 году.

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Фото: Рейтер
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