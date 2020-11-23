Директором РНПЦ детской онкологии стала Анжелика Солнцева

Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии возглавила доктор медицинских наук, профессор Анжелика Солнцева. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, представляя Анжелику Солнцеву, сказал, что перед ней стоит ряд сложных задач. Например, провести реконструкцию центра, активизировать работу республиканской педиатрической сети на выявление новообразований у детей, создать современную службу реабилитации.
Кроме того, отмечается, что работу центра намерены дополнить новым направлением – сложной сочетанной эндокринной патологией и иммунологией.
Фото: БЕЛТА
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