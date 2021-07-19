Директор Всемирной организации здравоохранения планирует посетить Японию в связи с проведением Олимпиады

По информации агентства, на встрече, которая пройдет в период с 22 по 24 июля, будут обсуждены меры по предотвращению распространения COVID-19.Изначально Олимпиада должна была состояться летом прошлого года, но ее перенесли на год вперед. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.