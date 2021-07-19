Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус собирается побывать в Японии в связи с проведением летней Олимпиады. В частности, в его планах значится встреча с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, пишет Kyodo.
По информации агентства, на встрече, которая пройдет в период с 22 по 24 июля, будут обсуждены меры по предотвращению распространения COVID-19.
Изначально Олимпиада должна была состояться летом прошлого года, но ее перенесли на год вперед. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
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Директор Всемирной организации здравоохранения планирует посетить Японию в связи с проведением Олимпиады
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