Директор школы: в образовании ставка – на заинтересованность и личность учителя

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– В своем выступлении на Всебелорусском народном собрании Президент отметил, что огромная роль не только в обучении, но и в воспитании современного поколения по-прежнему остается за педагогами. Важна личность учителя – грамотного, заинтересованного, такого, кто будет настоящим авторитетом для молодежи.Актуальной считаю и тему, поднятую Президентом, по совершенствованию системы образования, более активному внедрению в учебный процесс современных технологий. Как показала практика, дистанционное обучение для некоторых школ, тем более сельских, все еще в новинку. Даже при наличии компьютеров, мультибордов не все учителя могут и готовы перейти к такой работе. Возможно, исправить ситуацию помогли бы курсы компьютерной грамотности, проведенные специалистами.Новость о том, что работники школ могут рассчитывать на избавление от ненужной бумажной волокиты, заслуживает особого внимания. Да, от основного документооборота никуда не деться. Это данность. Но время, проведенное за действительно излишней бумажной работой, можно потратить с большей пользой – на учеников, самообразование. Возьмем электронные подписи, которые сегодня распространены. Почему бы не применять их повсеместно, оперативно передавая документы по электронной почте?Профориентация – еще один аспект, без которого трудно представить систему образования. В нашей школе открыты два агрокласса, учеников которых мы не только приобщаем к труду на пришкольном участке, но и в обязательном порядке возим на сельхозпредприятия. Чтобы ребята могли убедиться, что сегодня сельскохозяйственная отрасль – это перспективно, а если ты имеешь необходимые знания, работаешь не спустя рукава, то можешь рассчитывать и на карьерный рост, и на достойную заработную плату.Хорошая идея – возродить советский опыт, когда один из дней школьной недели старшеклассники проводили не в обычном классе, а на учебно-производственном комбинате или каком-нибудь из предприятий. Главное, чтобы их руководители тоже были в этом заинтересованы. Такая налаженная взаимовыгодная связь – весомый вклад в то, что при поступлении выпускники выберут отрасль, с которой успели познакомиться ближе, так сказать, изнутри.Хочется добавить пару слов и про возвращение доплат педагогам за ту же проверку тетрадей. Если это сделают, реакция учителей будет однозначной – благодарность.