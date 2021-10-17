Директор школы: новая редакция Кодекса об образовании будет юридически закреплять ту норму, которая уже существует сегодня

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе провел совещание по законодательному совершенствованию системы образования, на котором обсуждалась новая редакция Кодекса об образовании. Его проект принят депутатами в первом чтении и подготовлен к рассмотрению во втором.В числе изменений – форма сдачи экзаменов по окончании школы. Планируется, что выпускники учреждений общего среднего образования будут сдавать итоговые испытания по одному из государственных языков и математике на государственном экзамене в форме ЦТ.Оценивая это предложение, Галина Черник отметила, чтоПо мнению директора школы, госэкзамен в форме ЦТ поможет это сделать.добавила Галина Черник.Еще одно из важных нововведений – закрепление в государственной политике в сфере образования принципа обязательности общего среднего образования.– прокомментировала Галина Черник.