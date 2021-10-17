Директор школы: новая редакция Кодекса об образовании будет юридически закреплять ту норму, которая уже существует сегодня

Таким мнением директор минской средней школы №51 Галина Черник поделилась в эфире телеканала «Беларусь 1».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе провел совещание по законодательному совершенствованию системы образования, на котором обсуждалась новая редакция Кодекса об образовании. Его проект принят депутатами в первом чтении и подготовлен к рассмотрению во втором.
В числе изменений – форма сдачи экзаменов по окончании школы. Планируется, что выпускники учреждений общего среднего образования будут сдавать итоговые испытания по одному из государственных языков и математике на государственном экзамене в форме ЦТ.
Оценивая это предложение, Галина Черник отметила, что «в последнее время и родители, и учащиеся, и педагоги говорили о том, что дети очень нагружены. Выпускников нужно разгрузить». По мнению директора школы, госэкзамен в форме ЦТ поможет это сделать. «Мы предполагаем, что качество знаний наших учащихся увеличится», – добавила Галина Черник.
Еще одно из важных нововведений – закрепление в государственной политике в сфере образования принципа обязательности общего среднего образования.
– Все наши выпускники девятого класса продолжают дальнейшее обучение: кто-то остается в учреждении общего среднего образования (школы, гимназии, лицеи), кто-то поступает в профессионально-технические и средние специальные учебные заведения. Таким образом, получается, что все ребята реально имеют общее среднее образование. То есть, юридически новый кодекс будет закреплять ту норму, которая фактически существует сегодня, – прокомментировала Галина Черник.