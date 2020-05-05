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  2. Директор российского Института проблем глобализации о карантине: у значительной части людей деньги уже закончились или заканчиваются

Директор российского Института проблем глобализации о карантине: у значительной части людей деньги уже закончились или заканчиваются

Директор российского Института проблем глобализации Михаил Делягин обратил внимание на то, что в России многие люди критически относятся к карантинным мерам, так как столкнулись с финансовыми проблемами. Его слова были приведены в эфире телеканала ОНТ.


— У значительной части людей деньги в общем-то уже закончились или заканчиваются. Ни о какой поддержке людей речи реально не идет. Те люди, которые верили властям, могли зайти на сайт службы занятости и убедиться, что он «висит». Более упорные дозвонились и убедились, что 19 500 российских рублей доступны крайне ограниченному числу людей. В общем, все строго по Ленину: формально правильно, а по сути — издевательство, — отметил Михаил Делягин.
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Фото: РЕЙТЕР
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