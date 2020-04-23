Директор РНПЦ трансфузиологии рассказал, сколько белорусов стали донорами плазмы для зараженных COVID-19

Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко в эфире ОНТ рассказал, сколько белорусов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, уже успели стать донорами плазмы.

— На данный момент кровь на плазму сдали порядка 20 человек. На вчерашний день их было 18, сегодня ожидались еще три донора — будет 21 человек. Безусловно, механизм работы человека с вирусом — это работа иммунной системы, это выработка собственных антител, благодаря чему происходит выздоровление, — сказал Федор Карпенко.

Он отметил, что человек всегда встречается с бактериями и вирусами, но COVID-19 — это новая инфекция, с которой наша популяция ранее не была знакома.

— И на сегодня, действительно, нами не сформирован популяционный иммунный ответ. Что это такое? Например, когда мы делаем прививки от гриппа, в инструкциях прописано большое количество штаммов. Вирусы мутируют, у них есть свой антигенный состав, своя последовательность РНК или ДНК, и когда проводится вакцинация, под новые штаммы вируса формируется популяционный иммунитет. При вакцинации вводятся либо ослабленные, либо убитые, либо кусочки антигена, и формируется выработка антител. Таким образом, иммунитет этих людей готов к встрече с инфекцией, соответственно, они либо вообще не заразятся, либо инфекция пройдет в легкой форме и не будет идти дальнейшая ее передача, а популяция справится, — уточнил главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии.

Федор Карпенко также добавил, что ни один донор в Беларуси не ответил отказом на призыв помочь другим инфицированным.

— Другое дело, что есть ряд противопоказаний. Мы делаем полное лабораторное обследование, берем анализы крови, в том числе биохимический, делаем электрокардиограмму, электрокоагулограмму. Кроме того, каждая донация обследуется на маркеры инфекции (гепатиты B и С, ВИЧ, сифилис). Доноры подходят с пониманием и желанием помочь, потому что сами перенесли инфекцию, пусть иногда и в легкой или средней форме, но болезнь все равно протекала 10—14 дней. В принципе, проблем с коммуникацией с донорами не было, — заметил специалист.

При этом, по его словам, сама процедура венепункции достаточно болезненна, но никаких осложнений у доноров на данный момент зафиксировано не было.