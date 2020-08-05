Директор РНПЦ «Кардиология»: сейчас самое главное – сохранить наш суверенитет и здоровье нации

Директор РНПЦ «Кардиология», академик НАН Беларуси Александр Мрочек:

– Я внимательно послушал очень эмоциональное, выразительное и откровенное выступление Президента, в котором прозвучала озабоченность теперешней ситуацией в стране. Нам не нужно противостояние в обществе. Вся борьба должна происходить на избирательных участках, но ни в коем случае не выходить на улицы и не сопровождаться кровопролитиями. Это, наверное, главный тезис, который касался предстоящих событий 9 августа. Я думаю, что такая позиция совершенно правильная. Обществу нужен порядок, единомыслие, нацеленность на завтрашний день. Будущее зависит от нас самих, от наших решений. Я призываю всех избирателей, во-первых, участвовать в выборах, а во-вторых, понимать, что самое главное – сохранить наш суверенитет, здоровье нации и надеяться на светлое будущее нашей страны.