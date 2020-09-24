По словам Натальи Митьковской, в корпусе, где разместится центр гибридной кардиохирургии, появятся гибридные операционные, которые позволят провести одному пациенту сразу две операции.
– Я также очень надеюсь на расширение реанимационной структуры, ведь центр должен быть ориентирован преимущественно на пациентов, требующих высокотехнологичных вмешательств – это, как правило, очень тяжелый контингент. Профилактической работой можно и необходимо заниматься и за пределами РНПЦ, здесь должны работать только высокие технологии. Я еще не очень глубоко познакомилась с самой структурой нового корпуса, но очень надеюсь найти там место для научных подразделений. Потому что ведущие в профессии специалисты должны работать в хороших условиях, не думая о том, на какой стул им сесть и как разместить пациента – все должно быть очень удобно и хорошо компьютеризировано. Учитывая, что это центр республиканского масштаба, новый корпус должен реально соответствовать XXI веку. Произнесу со всей ответственностью: возможно, нужен даже не один корпус.
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Директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская: строящийся корпус центра нужно заполнить самым современным оборудованием
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Фото: Алексей МАТЮШ