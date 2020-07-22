Уровень подготовки абитуриентов 2020 года, судя по результатам централизованного тестирования, почти такой же, как и в прошлом году. Об этом заявил в интервью телеканалу СТВ директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
В нынешнем году на проведении вступительной кампании сказалось распространение COVID-19. Но независимую и объективную оценку работ удалось обеспечить, уверен Юрий Миксюк. И на качество подготовки абитуриентов обстановка существенно не повлияла, судя по результатам.
"Количество стобалльных результатов такое же, как и в прошлом году – 338. Но еще не проверены резервные дни, поэтому есть вероятность, что такой результат может появиться. В этом году стало больше тех, кто набрал 200 баллов, их 15 человек", – отметил директор РИКЗ, пишет БЕЛТА.
Нарушений выявлено меньше: 13 в этом году по сравнению с 17 в предыдущем. Преимущественно это телефоны. Кто-то пытался подсмотреть в шпаргалки или работать после окончания времени выполнения теста.
Форма тестирования сохранится и дальше. В ней много преимуществ, среди которых объективность, независимость оценки, возможность опросить по широкому кругу вопросов за короткое время. Конечно, есть и минусы. Мировая практика такова, что различного рода тестирования дополняются личной беседой с абитуриентом. В творческих вузах Беларуси такой опыт также имеется.
"Создана рабочая группа, которая рассматривает возможные варианты дополнения тестовой формы: по каким предметам, в каком количестве. И как с учетом мировой практики организовать это технически, чтобы не потерять объективность и независимость оценки", – отметил Юрий Миксюк.
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Директор РИКЗ: уровень подготовки абитуриентов по итогам ЦТ за год не изменился
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