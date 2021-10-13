Директор Первого канала Белорусского радио: массовой аудитории давно нет

Таким мнением поделился директор Первого национального канала Белорусского радио Максим Угляница в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Радио- и телеведущий отметил, что на Первом национальном канале Белорусского радио не сформирован точный портрет слушателя.
- Напомню, что в Беларуси запущено медиаисследование. Ожидаем, что в ближайшие год-два медиаизмеритель поможет лучше понимать особенности аудитории. В целом, на нашем канале это люди постарше в возрасте старше 40 лет. Перед нами не стоит сверхзадача привлечь как можно больше молодежи. Ведь плюс медиахолдинга в том, что функционирует пять радиостанций. Молодежь в основном слушает "Радиус FM" и мы не претендуем на них. У нас информационный контент, интересный людям постарше, которые более критически относятся к информации. То есть с ними нужно говорить другим языком. Но это не значит, что нас слушают только пенсионеры. Есть и молодые люди, которые активно нам пишут, - объяснил он.
Руководитель считает, что массовой аудитории давно нет:
- Сейчас больше актуален принцип "каждый в своем домике". Собрать слушателей в единую массовую аудиторию, как раньше, уже не получается, - рассказал он.