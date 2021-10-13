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  2. Директор Первого канала Белорусского радио: массовой аудитории давно нет

Директор Первого канала Белорусского радио: массовой аудитории давно нет

Таким мнением поделился директор Первого национального канала Белорусского радио Максим Угляница в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".  


Радио- и телеведущий отметил, что на Первом национальном канале Белорусского радио не сформирован точный портрет слушателя. 

- Напомню, что в Беларуси запущено медиаисследование. Ожидаем, что в ближайшие год-два медиаизмеритель поможет лучше понимать особенности аудитории. В целом, на нашем канале это люди постарше в возрасте старше 40 лет. Перед нами не стоит сверхзадача привлечь как можно больше молодежи. Ведь плюс медиахолдинга в том, что функционирует пять радиостанций. Молодежь в основном слушает "Радиус FM" и мы не претендуем на них. У нас информационный контент, интересный людям постарше, которые более критически относятся к информации. То есть с ними нужно говорить другим языком. Но это не значит, что нас слушают только пенсионеры. Есть и молодые люди, которые активно нам пишут, - объяснил он. 

Руководитель считает, что массовой аудитории давно нет:

- Сейчас больше актуален принцип  "каждый в своем домике". Собрать слушателей в единую массовую аудиторию, как раньше, уже не получается, - рассказал он.  
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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