Директор Национального исторического музея Александр Храмой рассказал о том, как предмет становится экспонатом

, – поясняет Александр Васильевич.Так или иначе, работа над пополнением коллекции постоянно ведется.А ведь есть еще и вопрос возвращения ценностей. Три четверти века прошло после окончания Великой Отечественной войны, а судьба многих сокровищ, вывезенных из страны немецко-фашистскими оккупантами, выясняется только в наши дни.Но главный источник поступлений – это закупки и дарение.А дальше предметы попадают на хранение в фонды.Как часто они выставляются?Часть работы – это реставрация.– улыбается Александр Васильевич.Время течет очень быстро, меняется мода, с каждым годом ускоряется технический прогресс…– убежден Александр Храмой.Спрашиваю, есть ли вообще грань между историей и современностью, и получаю ответ:С тем и ухожу из музея. С осознанием того, что история – это мы. И что ценности истории создаются нашими руками.