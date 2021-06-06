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  2. Директор Национального исторического музея Александр Храмой рассказал о том, как предмет становится экспонатом

Директор Национального исторического музея Александр Храмой рассказал о том, как предмет становится экспонатом

Поводом для разговора стала выставка «Искусство музейной реставрации», где представлено множество бытовых предметов, церковная утварь, иконы. Прежде чем оказаться в руках у реставратора, эти вещи каким-то образом попали в музей. А собрание Национального исторического музея Республики Беларусь – крупнейшее в стране на сегодняшний день и насчитывает почти 500 тысяч единиц музейных предметов. 


– У каждого предмета, как и у человека, своя собственная биография, – поясняет Александр Васильевич. – Многое дарится, многое закупается, многое попадает к нам через таможню. Особая история – это иконы.

– В советские времена, когда закрывались церкви, костелы, многие ценности были спасены музейными экспедициями. В наше время очень много икон передают в музей частные коллекционеры, которые сами когда-то их купили. Огромное количество икон попадает через таможню, когда нехорошие люди пытаются вывезти их за границу. 

Так или иначе, работа над пополнением коллекции постоянно ведется. 

А ведь есть еще и вопрос возвращения ценностей. Три четверти века прошло после окончания Великой Отечественной войны, а судьба многих сокровищ, вывезенных из страны немецко-фашистскими оккупантами, выясняется только в наши дни.

– Регулярно заседает Национальный совет по реституции, где обсуждаются самые разные вопросы. Всплывают гравюры, относящиеся к нашей довоенной коллекции. На международных аукционах всплывают наши музейные предметы. Разумеется, они с аукционов снимаются и передаются тоже нам. 

Но главный источник поступлений – это закупки и дарение. 

А дальше предметы попадают на хранение в фонды. 

Как часто они выставляются?
 
– Все зависит от материала, из которого состоит этот предмет. Как правило, не рекомендовано какие-то предметы постоянно выставлять, потому что для лучшей сохранности они должны находиться в специальном микроклимате с температурой, влажностью, освещением или, наоборот, полным затемнением. Чем больше коллекция, тем больше работы над каждым предметом.

Часть работы – это реставрация. 

– Все музейные предметы время от времени все равно надо реставрировать, как и человеку проходить медкомиссию, – улыбается Александр Васильевич. – Впрочем, не все музейные предметы обязательно древние. 

– У нас есть Музей современной белорусской государственности, где мы показываем историю, которая создается на наших глазах. Поэтому для этого музея самые новые предметы уже являются ценностями.

Время течет очень быстро, меняется мода, с каждым годом ускоряется технический прогресс…

– Мы должны следить за новинками и заботиться о том, чтобы они попадали к нам в коллекцию! – убежден Александр Храмой.

Спрашиваю, есть ли вообще грань между историей и современностью, и получаю ответ: 

– Это одно и то же! Между прошлым и будущим есть только миг! 

С тем и ухожу из музея. С осознанием того, что история – это мы. И что ценности истории создаются нашими руками. 
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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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