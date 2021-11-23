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  2. Директор Марины Хлебниковой рассказал о состоянии певицы

Директор Марины Хлебниковой рассказал о состоянии певицы

Состояние известной российской певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в квартире, стабилизируется. Об этом сообщил сегодня директор артистки Данила Прайс.


"Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления", – написал Данила Прайс в своем Instagram-аккаунте.

Пожар в квартире певицы на улице Ратной в российской столице произошел вечером 18 ноября. Пострадали два человека, включая саму исполнительницу, которая была госпитализирована в НИИ им. Н.В. Склифосовского и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что певица уснула с непотушенной сигаретой, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС
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