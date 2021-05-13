Директор казанской гимназии высказалась об устроившем стрельбу студенте

–рассказала она. Директор также добавила, что Галявиев не состоял ни на каком учете.Валеева объяснила, что в гимназии нет охраны, так как из-за перехода на дистанционное обучение в марте 2020 года договор с частными охранными предприятиями не продлевали. В школе существовала система охранной сигнализации. По ее мнению, во время атаки сотрудники школы действовали оперативно и грамотно.Во вторник, 11 мая, 19-летний студент открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Вину Галявиев признал. Суд Казани арестовал его на два месяца. В прокуратуре уточнили, что экспертиза для проверки вменяемости атаковавшего будет продолжаться как минимум два месяца.