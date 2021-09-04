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  2. Директор издательства " Мастацкая лiтаратура" Алесь Бадак: послевкусие от круглого стола писателей не проходит

Директор издательства " Мастацкая лiтаратура" Алесь Бадак: послевкусие от круглого стола писателей не проходит

Гостем Дня белорусской письменности в Копыле  стал директор издательства "Мастацкая лiтаратура" Алесь Бадак, принимавший вчера участие и в Международном круглом столе "Писатель и гуманитарной пространство" во Дворце Республике:



— Вы знаете, мне уже довелось услышать мнение от коллег что такая острая тема как противостояние писателей современному информационном шуму, ответственности служителей пера перед читателями могла состояться только в Минске. К сожалению во многих странах книга давно стала бизнесом. Все говорят только о том, как выгодно  ее продать, о дховной роли книги  говорят крайне редко. Я рад, что к нашей дискуссии вчера с таким интересом присоединились зарубежные гости. 

pepel@sb.by 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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