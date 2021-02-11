Директор гомельского педколледжа: повышение престижа профессии учителя – это серьезный вклад в развитие общества

Ирина Казимирова, директор Гомельского государственного педагогического колледжа им. Л.С. Выготского:
– Президент в своем выступлении не зря отметил, что профессия учителя, наверное, самая важная. С нее все начинается. Хороший учитель дает путевку в жизнь каждому из нас. Поэтому повышение престижа этой профессии – это серьезный вклад в развитие общества.
Один из элементов авторитета в современном мире – это доходы. Глава государства затронул эту тему. Безусловно, благосостояние педагогического состава должно расти. Это будет привлекать лучших в нашу непростую профессию, не давать отвлекаться учителям на поиски дополнительных источников заработка.
Полностью согласна с тем, что система образования в Беларуси требует совершенствования. Действительно, в этой пятилетке надо активнее внедрять в учебный процесс новейшие технологии. Учитывая проблемы с коронавирусом, серьезнее отнестись к вопросу дистанционного обучения.
Президент, как педагог по образованию, тонко подметил, что надо «посмотреть наше тестирование с конкретным собеседованием, потому что не всегда за тестами видишь будущего хорошего специалиста и человека». Тест дает неполную характеристику знаний ученика.
Ведь современные «компьютерные» дети плохо выражают свои мысли, тяжело анализируют информацию из книг. Значит, надо где-то вернуться к положительному опыту советского образования, эффективность которого признана во всем мире. У нас для этого есть база и исторический опыт.
Еще один вопрос, который особенно меня волнует, это воспитание любящего свою страну гражданина. Я даже записала слова Президента: «…это задача не только семьи, школа должна взять на себя в этом плане приличную нагрузку. С молодыми людьми надо разговаривать как с равными себе. Они это будут воспринимать. Молодежь – она ни плохая, ни хорошая. Она иная. Поэтому и подходы в разговорах и воспитании должны быть иные, и мы знаем какие. Только надо шевелиться. Ибо можем потерять эту молодежь».
В первую очередь мы, педагоги, должны объяснять нашим ученикам, что общество – это не только социальные сети и ютьюб-каналы. Это более сложная система, где есть ценности, герои, культурные достижения. Только на примерах можно воспитать патриота.
И у нас были такие примеры – герои Великой Отечественной войны, ударники труда, люди культуры, которые были духовными лидерами поколений, звезды спорта. Сегодня обществом деформировано восприятие классических героев. Нам вместе надо их выделять и по-новому преподносить молодому поколению. В наших силах вырастить настоящих патриотов, развить гражданско-патриотические и духовные ценности.
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Директор гомельского педколледжа: повышение престижа профессии учителя – это серьезный вклад в развитие общества
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Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ