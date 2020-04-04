Диппредставительства Беларуси присоединились к траурной акции в Китае

Сегодняшний день объявлен в Китае днем национального траура по жертвам эпидемии коронавируса нового типа. По всей стране приспущены флаги, отменены все развлекательные общественные мероприятия.
В 10.00 было объявлено трехминутное молчание в знак скорби о погибших.
Дипломатические представительства Беларуси в Китайской Народной Республике — посольство в Пекине, генеральные консульства в Шанхае и Гуанчжоу — присоединились к траурной акции. Государственные флаги нашей страны приспустили. Дипломаты почтили память жертв COVID-19 трехминутным молчанием, сообщается на сайте посольства Беларуси в КНР.