Дипломаты Беларуси и Украины обсудили подготовку визита Владимир Зеленского

Также была обсуждена возможность проведения межмидовских политических консультаций в Минске в сентябре 2020 года, рассказали в МИД Беларуси.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол встретился с заместителем Министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.

- В ходе беседы стороны обсудили ход подготовки визита Президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь и организации 8-9 октября 2020 г. III Форума регионов в г.Гродно, - отметили в белорусском МИДе.

Кроме этого стороны обсудили возможность проведения Белорусско-Украинских межмидовских политических консультаций ближайшей осеню в Минске.