Принятая руководством КНР новая стратегия экономического развития страны с акцентом на развитие внутреннего рынка расширяет перспективы поставок в Китай высококачественной продукции белорусского производства. Такое мнение высказал генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев на семинаре «Быстро меняющийся мир и перспективы евразийского сотрудничества». Об этом сообщили корреспонденту sb.by в генконсульстве.
Фото из архива БЕЛТА
Семинар «Быстро меняющийся мир и перспективы евразийского сотрудничества» с участием широкого круга белорусских, китайских, российских и казахстанских экспертов прошел в онлайн формате. Организатором мероприятия выступил Восточно-китайский педагогический университет.
Наша страна была представлена Белорусским институтом стратегических исследований, Белорусским государственным университетом, посольством Беларуси в КНР и генеральным консульством в Шанхае.
«Участники обсудили широкий спектр актуальных вопросов развития отношений Китая со странами евразийского региона в новых политических и экономических реалиях», - рассказали в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.
В числе участников семинара - руководители и эксперты аналитических и исследовательских структур Центра исследований по вопросам развития при Государственном совете КНР, Китайской академии общественных наук, Шанхайской академии общественных наук, Шанхайской академии международных исследований, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» России, Института философии, политологии и религиоведения Казахстана.
Опубликовано:
62
Дипломат: новая стратегия экономического развития КНР расширяет перспективы поставок в Китай белорусской продукции
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter