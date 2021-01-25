Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дипломат: новая стратегия экономического развития КНР расширяет перспективы поставок в Китай белорусской продукции

Дипломат: новая стратегия экономического развития КНР расширяет перспективы поставок в Китай белорусской продукции

Принятая руководством КНР новая стратегия экономического развития страны с акцентом на развитие внутреннего рынка расширяет перспективы поставок в Китай высококачественной продукции белорусского производства. Такое мнение высказал генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев на семинаре «Быстро меняющийся мир и перспективы евразийского сотрудничества». Об этом сообщили корреспонденту sb.by в генконсульстве.

Фото из архива БЕЛТА

Семинар «Быстро меняющийся мир и перспективы евразийского сотрудничества» с участием широкого круга белорусских, китайских, российских и  казахстанских экспертов прошел в онлайн формате. Организатором мероприятия выступил Восточно-китайский педагогический университет.

Наша страна была представлена Белорусским институтом стратегических исследований, Белорусским государственным университетом, посольством Беларуси в КНР и генеральным консульством в Шанхае.

«Участники обсудили широкий спектр актуальных вопросов развития отношений Китая со странами евразийского региона в новых политических и экономических реалиях», - рассказали в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

В числе участников семинара - руководители и эксперты аналитических и исследовательских структур Центра исследований по вопросам развития при Государственном совете КНР, Китайской академии общественных наук, Шанхайской  академии общественных наук, Шанхайской академии международных исследований, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» России, Института философии, политологии и религиоведения Казахстана.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Дипломат: новая стратегия экономического развития КНР расширяет перспективы поставок в Китай белорусской продукции
В Минской области за год значительно снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Задержаны хакеры, совершавшие атаки на онлайн-биржи
Посол Сенько: Беларусь готова активно сотрудничать с Китайской ассоциацией по торговле услугами
В 2021 году елок на переработку собрали в два раза больше, чем в прошлом
В Молодечно мужчина убил товарища и сам сообщил об этом в милицию
Параллели все же пересекаются
Президент Кубы примет участие в международной конференции Академии управления
Средняя зарплата в Беларуси в декабре – 1474,6 BYN
В Беловежской пуще приступили к разработке нового перспективного плана управления нацпарком
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Простить? Понять!
В витебской ратуше готовят выставку декоративной вышивки конца XVIII–XIX веков
Литовские СМИ рассказали о финансовых схемах белорусских фондов солидарности
Неизвестные оставили Трампу послание над резиденцией
После праздников более 37,5 т новогодних деревьев вывезли из столичных дворов на переработку
Экологи назвали наиболее уязвимые в случае природных катаклизмов страны
«Это вреднее сигарет»: доктор Мясников рассказал, чем опасен кальян
Гомельский медуниверситет решил жилищную проблему приезжих студентов
За 30 лет Академия управления подготовила более 95 тысяч специалистов
Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1024 пациента с COVID-19, выписаны 618
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
В поисках символа
Минчанин на охоте случайно застрелил егеря
Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями
Областное собрание делегатов ВНС прошло в Гродно
Мир за выходные: протесты в России, выборы в Португалии, акция в Болгарии
Дмитрий Воронюк: современную молодежь волнуют темы сохранения семейных ценностей и духовное здоровье нации
Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
Биржа: 25 января доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
Медик объяснил, почему пожилые люди должны прививаться от ветрянки
Биометрические паспорта будут доработаны: в Минсвязи рассказали подробности
В Могилеве задержан наркодилер из Минска с полкило наркотика альфа-PVP
мнение
Михаил КУЧКО
Без разрешения на возвращение
Республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине начала принимать пациентов после инсультов и операций на головном мозге
ГАИ предупреждает об ухудшении видимости на дороге
Двое жителей Петриковского района получили по 18 лет колонии за жестокое убийство своего земляка
В Лепеле прошли забеги – костюмированный и в валенках 46-го размера
Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина
Глава МВД о сроке выдачи биометрических паспортов: мы предложили, чтобы это было спокойно для населения
Под Буда-Кошелево на железной дороге смертельно травмирован пешеход
Врач назвал главную ошибку, совершаемую на начальном этапе лечения коронавируса
Ученые получили первое фото "британского" штамма коронавируса
Более 600 фур ожидают выезда на белорусско-литовской границе
мнение
Елена ЯСКО
Кто там лает на караван?..
Стали известны подробности о состоянии пострадавшего на пл. Независимости
В Беларуси за три дня на железной дороге два человека погибли, один травмирован
В Минске автомобиль врезался в дерево, а затем в столб
Авторы
СКАНИРУЙТЕ