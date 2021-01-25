Дипломат: новая стратегия экономического развития КНР расширяет перспективы поставок в Китай белорусской продукции

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БЕЛТА

Семинар «Быстро меняющийся мир и перспективы евразийского сотрудничества» с участием широкого круга белорусских, китайских, российских и казахстанских экспертов прошел в онлайн формате. Организатором мероприятия выступил Восточно-китайский педагогический университет.Наша страна была представлена Белорусским институтом стратегических исследований, Белорусским государственным университетом, посольством Беларуси в КНР и генеральным консульством в Шанхае.рассказали в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.В числе участников семинара - руководители и эксперты аналитических и исследовательских структур Центра исследований по вопросам развития при Государственном совете КНР, Китайской академии общественных наук, Шанхайской академии общественных наук, Шанхайской академии международных исследований, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» России, Института философии, политологии и религиоведения Казахстана.