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  2. Диплом – хорошо, золотые руки – лучше: как совершенствуется в Беларуси Национальная система квалификаций

Диплом – хорошо, золотые руки – лучше: как совершенствуется в Беларуси Национальная система квалификаций

В последние годы наниматели нередко жалуются на то, что молодых специалистов, прежде чем допустить к самостоятельной работе, приходится доучивать на месте. Навыков, которые позволили бы без опасений доверить им тот или иной участок производства, у вчерашних выпускников не хватает. Пока формируется заказ на кадры, разрабатываются образовательные программы, стремительно развивающиеся технологии снова оказываются впереди. В некоторых сферах спец-самоучка, бывает, способен больше удовлетворить запросы нанимателя, чем дипломированный специалист. Но юридические механизмы трудоустройства мастера – золотые руки без корочек, увы, ограничены. Чтобы решить проблему несоответствия структуры и качества образования потребностям рынка, дисбаланса спроса и предложения, в нашей стране корректируется Национальная система квалификации. В чем суть изменений и как это повлияет на работников и нанимателей, корреспонденту sb.by рассказал начальник управления организации и мотивации труда Главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Юрий Горбацевич.


Неформальное образование – оформить

Чуть более двух лет назад в Беларуси утвердили Стратегию совершенствования Национальной системы квалификации. Один из запланированных результатов законодательных нововведений – в ближайшие несколько лет в стране планируется создать независимые центры оценки и подтверждения квалификации. В таких новых для нашей страны структурах можно будет получить документ государственного образца, подтверждающий навыки и умения, полученные неформальным образом.

– В современном мире появляется все больше возможностей для самообразования – дистанционное обучение, различные тренинги, узкотематические семинары, вебинары, мастер-классы и лектории, – рассказывает Юрий Горбацевич. – Сертификаты, которые выдаются после их прохождения, сегодня в нашей стране не признаются как документальные свидетельства уровня квалификации. Кроме того, немало случаев, когда человек обучается какому-то виду деятельности с помощью родственников, знакомых и вовсе не имеет никаких сертификатов, но тем не менее навыки у него есть. Речь может идти как о кладке печей и каминов, так и психологических методиках. В настоящий момент официально устроиться на работу с образованием, полученным неформально, нельзя. Независимая система оценки квалификации предусматривает механизмы признания такого образования. Работника, который самостоятельно расширяет свой профессиональный кругозор, здесь протестируют и выдадут документ, который будет признаваться всеми нанимателями страны независимо от формы собственности.

Квалификация может быть частичной

Эксперты в сфере образования и рынка труда сегодня говорят о том, что было бы неплохо ввести в законодательство понятие частичной квалификации. 

– Допустим, человек обучился на курсах делать только суши, – говорит Юрий Горбацевич. – Сегодня, чтобы устроиться на работу к любому нанимателю, от него потребуют образование повара-кондитера, а для этого ему нужно пройти программу обучения и сдать экзамены в профтехлицее или другом учебном заведении. Независимый центр подтверждения квалификации сможет сушисту выдать документ, что он сушист. При этом если этот работник спустя время пройдет обучение кондитерскому делу, то получит в довесок и частичную квалификацию кондитера. Постепенно приобретая новые навыки, можно достигнуть полной квалификации повара-кондитера, при этом не имея диплома учебного учреждения. 

Возможность накопления квалификации, постепенное наращивание компетенции позволит работникам в перспективе менять профессиональное поле деятельности и переходить в смежные сектора трудовой деятельности. Частичная квалификация также видится перспективным механизмом и для лиц с инвалидностью, которые не могут выполнять все функции специалиста из-за ограничений по здоровью. 

К слову, отдельные элементы сертификации квалификаций в Беларуси уже действуют. Например, обучение вождению проводится в различных автошколах со сдачей единого экзамена в ГАИ. Механизмы допуска к тем или иным строительным работам есть и в строительной отрасли. 

– Самое главное, что независимая оценка профессиональной компетенции работника позволит человеку гибко ориентироваться на рынке труда, – подчеркивает Юрий Горбацевич.

Профессиональные стандарты: 14 уже готовы

Одно из обязательных условий появления независимого центра оценки и подтверждения квалификации в Беларуси – разработка профессиональных стандартов. На их основании можно будет составлять критерии оценки, различные тесты и другие способы определения уровня подготовки специалиста. 

И в этом плане уже многое сделано. Недавно в Беларуси официально опубликованы первые два профессиональных стандарта – по малярным работам и по наладке аппаратного и программного обеспечения. Эти документы разработаны с участием практиков, ведущих представителей отраслей. И регламентируют, что конкретно должен уметь занятый определенным видом трудовой деятельности человек. Утверждены Минтруда и проходят юридическую экспертизу еще 12 профессиональных стандартов – в сфере социального обслуживания, почтовой деятельности, управлении коммерческой организации и других. В ближайшие годы всего планируется разработать 80 профессиональных стандартов по приоритетным направлениям экономической деятельности. 

Профессиональные стандарты предназначены и для решения еще одной важной задачи. Они позволят оперативно менять образовательные стандарты, чтобы учебные заведения максимально быстро реагировали на новые потребности нанимателей. В первую очередь независимая оценка компетенции будет касаться рабочих кадров. Ведь сейчас на них самый высокий спрос на рынке труда: 60 процентов вакансий – по рабочим специальностям. 

– Если на сегодняшний день обладателя диплома о высшем образовании в порядке исключения наниматель может принять на другую должность, требующую высшего образования, но не соответствующую его профилю, то для рабочих правила максимально строгие, – говорит Юрий Горбацевич. – Например, обладателя диплома о высшем образования с квалификацией «инженер-электрик» простым рабочим – электромонтером – не возьмут. 

Что в данном случае меняет профессиональный стандарт? Человек может, ознакомившись с ним, самостоятельно узнать, какие требования предъявляют к электрику, подать заявку в сертификационный центр, сдать экзамен и получить подтверждение  своей компетенции. Сейчас его возможности ограничены: надо обязательно пройти обучение на предприятии или в учебном заведении – за личные средства или по договору с предприятием, чтобы получить документ установленного образца. Правда, для обладателей высшего или среднеспециального образования сроки сокращены.

Опыт других для своего блага

С изменением системы оценки компетенций работников в законодательстве появились новые понятия. При государственных органах в Беларуси созданы секторальные советы квалификаций. Проводится работа по созданию Национальной рамки квалификации – документа с обобщенным описанием уровней квалификации и путей их достижения. В НИИ труда уже приступили к изучению международных моделей функционирования сертификационных центров. Такие центры существуют в Англии, Польше, России, Казахстане и других странах. Специалистам предстоит их проанализировать с учетом адаптации к нашему законодательству. К слову, как показывает зарубежный опыт, процесс создания новой системы оценки и сертификации – сложный и длительный. 
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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