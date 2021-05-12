Диплом – хорошо, золотые руки – лучше: как совершенствуется в Беларуси Национальная система квалификаций



Неформальное образование – оформить

Квалификация может быть частичной

Профессиональные стандарты: 14 уже готовы

Опыт других для своего блага

Чуть более двух лет назад в Беларуси утвердили Стратегию совершенствования Национальной системы квалификации. Один из запланированных результатов законодательных нововведений – в ближайшие несколько лет в стране планируется создать независимые центры оценки и подтверждения квалификации. В таких новых для нашей страны структурах можно будет получить документ государственного образца, подтверждающий навыки и умения, полученные неформальным образом.рассказывает Юрий Горбацевич.Эксперты в сфере образования и рынка труда сегодня говорят о том, что было бы неплохо ввести в законодательство понятие частичной квалификации.говорит Юрий ГорбацевичВозможность накопления квалификации, постепенное наращивание компетенции позволит работникам в перспективе менять профессиональное поле деятельности и переходить в смежные сектора трудовой деятельности. Частичная квалификация также видится перспективным механизмом и для лиц с инвалидностью, которые не могут выполнять все функции специалиста из-за ограничений по здоровью.К слову, отдельные элементы сертификации квалификаций в Беларуси уже действуют. Например, обучение вождению проводится в различных автошколах со сдачей единого экзамена в ГАИ. Механизмы допуска к тем или иным строительным работам есть и в строительной отрасли.подчеркивает Юрий Горбацевич.Одно из обязательных условий появления независимого центра оценки и подтверждения квалификации в Беларуси – разработка профессиональных стандартов. На их основании можно будет составлять критерии оценки, различные тесты и другие способы определения уровня подготовки специалиста.И в этом плане уже многое сделано. Недавно в Беларуси официально опубликованы первые два профессиональных стандарта – по малярным работам и по наладке аппаратного и программного обеспечения. Эти документы разработаны с участием практиков, ведущих представителей отраслей. И регламентируют, что конкретно должен уметь занятый определенным видом трудовой деятельности человек. Утверждены Минтруда и проходят юридическую экспертизу еще 12 профессиональных стандартов – в сфере социального обслуживания, почтовой деятельности, управлении коммерческой организации и других. В ближайшие годы всего планируется разработать 80 профессиональных стандартов по приоритетным направлениям экономической деятельности.Профессиональные стандарты предназначены и для решения еще одной важной задачи. Они позволят оперативно менять образовательные стандарты, чтобы учебные заведения максимально быстро реагировали на новые потребности нанимателей. В первую очередь независимая оценка компетенции будет касаться рабочих кадров. Ведь сейчас на них самый высокий спрос на рынке труда: 60 процентов вакансий – по рабочим специальностям.говорит Юрий Горбацевич.Что в данном случае меняет профессиональный стандарт? Человек может, ознакомившись с ним, самостоятельно узнать, какие требования предъявляют к электрику, подать заявку в сертификационный центр, сдать экзамен и получить подтверждение своей компетенции. Сейчас его возможности ограничены: надо обязательно пройти обучение на предприятии или в учебном заведении – за личные средства или по договору с предприятием, чтобы получить документ установленного образца. Правда, для обладателей высшего или среднеспециального образования сроки сокращены.С изменением системы оценки компетенций работников в законодательстве появились новые понятия. При государственных органах в Беларуси созданы секторальные советы квалификаций. Проводится работа по созданию Национальной рамки квалификации – документа с обобщенным описанием уровней квалификации и путей их достижения. В НИИ труда уже приступили к изучению международных моделей функционирования сертификационных центров. Такие центры существуют в Англии, Польше, России, Казахстане и других странах. Специалистам предстоит их проанализировать с учетом адаптации к нашему законодательству. К слову, как показывает зарубежный опыт, процесс создания новой системы оценки и сертификации – сложный и длительный.