Диплом – хорошо, золотые руки – лучше: как совершенствуется в Беларуси Национальная система квалификаций

Чуть более двух лет назад в Беларуси утвердили Стратегию совершенствования Национальной системы квалификации. Один из запланированных результатов законодательных нововведений – в ближайшие несколько лет в стране планируется создать независимые центры оценки и подтверждения квалификации. В таких новых для нашей страны структурах можно будет получить документ государственного образца, подтверждающий навыки и умения, полученные неформальным образом.
Неформальное образование – оформить
– В современном мире появляется все больше возможностей для самообразования – дистанционное обучение, различные тренинги, узкотематические семинары, вебинары, мастер-классы и лектории, – рассказывает Юрий Горбацевич. – Сертификаты, которые выдаются после их прохождения, сегодня в нашей стране не признаются как документальные свидетельства уровня квалификации. Кроме того, немало случаев, когда человек обучается какому-то виду деятельности с помощью родственников, знакомых и вовсе не имеет никаких сертификатов, но тем не менее навыки у него есть. Речь может идти как о кладке печей и каминов, так и психологических методиках. В настоящий момент официально устроиться на работу с образованием, полученным неформально, нельзя. Независимая система оценки квалификации предусматривает механизмы признания такого образования. Работника, который самостоятельно расширяет свой профессиональный кругозор, здесь протестируют и выдадут документ, который будет признаваться всеми нанимателями страны независимо от формы собственности.
Квалификация может быть частичнойЭксперты в сфере образования и рынка труда сегодня говорят о том, что было бы неплохо ввести в законодательство понятие частичной квалификации.
– Допустим, человек обучился на курсах делать только суши, – говорит Юрий Горбацевич. – Сегодня, чтобы устроиться на работу к любому нанимателю, от него потребуют образование повара-кондитера, а для этого ему нужно пройти программу обучения и сдать экзамены в профтехлицее или другом учебном заведении. Независимый центр подтверждения квалификации сможет сушисту выдать документ, что он сушист. При этом если этот работник спустя время пройдет обучение кондитерскому делу, то получит в довесок и частичную квалификацию кондитера. Постепенно приобретая новые навыки, можно достигнуть полной квалификации повара-кондитера, при этом не имея диплома учебного учреждения.
Возможность накопления квалификации, постепенное наращивание компетенции позволит работникам в перспективе менять профессиональное поле деятельности и переходить в смежные сектора трудовой деятельности. Частичная квалификация также видится перспективным механизмом и для лиц с инвалидностью, которые не могут выполнять все функции специалиста из-за ограничений по здоровью.
К слову, отдельные элементы сертификации квалификаций в Беларуси уже действуют. Например, обучение вождению проводится в различных автошколах со сдачей единого экзамена в ГАИ. Механизмы допуска к тем или иным строительным работам есть и в строительной отрасли.
– Самое главное, что независимая оценка профессиональной компетенции работника позволит человеку гибко ориентироваться на рынке труда, – подчеркивает Юрий Горбацевич.
Профессиональные стандарты: 14 уже готовыОдно из обязательных условий появления независимого центра оценки и подтверждения квалификации в Беларуси – разработка профессиональных стандартов. На их основании можно будет составлять критерии оценки, различные тесты и другие способы определения уровня подготовки специалиста.
И в этом плане уже многое сделано. Недавно в Беларуси официально опубликованы первые два профессиональных стандарта – по малярным работам и по наладке аппаратного и программного обеспечения. Эти документы разработаны с участием практиков, ведущих представителей отраслей. И регламентируют, что конкретно должен уметь занятый определенным видом трудовой деятельности человек. Утверждены Минтруда и проходят юридическую экспертизу еще 12 профессиональных стандартов – в сфере социального обслуживания, почтовой деятельности, управлении коммерческой организации и других. В ближайшие годы всего планируется разработать 80 профессиональных стандартов по приоритетным направлениям экономической деятельности.
Профессиональные стандарты предназначены и для решения еще одной важной задачи. Они позволят оперативно менять образовательные стандарты, чтобы учебные заведения максимально быстро реагировали на новые потребности нанимателей. В первую очередь независимая оценка компетенции будет касаться рабочих кадров. Ведь сейчас на них самый высокий спрос на рынке труда: 60 процентов вакансий – по рабочим специальностям.
– Если на сегодняшний день обладателя диплома о высшем образовании в порядке исключения наниматель может принять на другую должность, требующую высшего образования, но не соответствующую его профилю, то для рабочих правила максимально строгие, – говорит Юрий Горбацевич. – Например, обладателя диплома о высшем образования с квалификацией «инженер-электрик» простым рабочим – электромонтером – не возьмут.
Что в данном случае меняет профессиональный стандарт? Человек может, ознакомившись с ним, самостоятельно узнать, какие требования предъявляют к электрику, подать заявку в сертификационный центр, сдать экзамен и получить подтверждение своей компетенции. Сейчас его возможности ограничены: надо обязательно пройти обучение на предприятии или в учебном заведении – за личные средства или по договору с предприятием, чтобы получить документ установленного образца. Правда, для обладателей высшего или среднеспециального образования сроки сокращены.