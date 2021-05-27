Дикий кабан напал на егеря в Червенском районе: мужчина погиб

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Подробностями с sb.by поделилась- пояснила представитель ведомства.На место происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе его осмотра был обнаружен и изъят смартфон, на котором была видеозапись. На ней запечатлен момент нападения на егеря дикого животного. Запись прерывается.По факту гибели мужчины Червенским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Опрашиваются работники лесхоза, изымается документация. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.