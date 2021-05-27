В Червенском районе в результате нападения дикого кабана погиб 43-летний егерь.
Подробностями с sb.by поделилась официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина:
- По предварительной информации, утром 26 мая 43-летний егерь Червенского лесхоза отправился в лесной массив по рабочим вопросам и пропал. После обеда его стали искать, вечером этого дня тело с множественными травмами мужчины обнаружил его коллега егерь. Предположительно, на погибшего напал дикий кабан, - пояснила представитель ведомства.
На место происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе его осмотра был обнаружен и изъят смартфон, на котором была видеозапись. На ней запечатлен момент нападения на егеря дикого животного. Запись прерывается.
По факту гибели мужчины Червенским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Опрашиваются работники лесхоза, изымается документация. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Дикий кабан напал на егеря в Червенском районе: мужчина погиб
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