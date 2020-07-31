ДиКаприо займется экранизацией «Острова» Олдоса Хаксли

Кинокомпания Леонардо ДиКаприо Appian Way и студия In Good Company Films приступили к работе над сериалом «Остров» по одноименному роману Олдоса Хаксли, пишет «Кинопоиск».

Известно, что голливудская звезда выступит в качестве исполнительного продюсера проекта, но пока определены сценарист и режиссер.

«Остров» – последний роман британского писателя, который вышел в 1962 году. Произведение написано в жанре социальной фантастики, а сюжета там фактически нет. В центре повествования – журналист Уилл Фарнеби, который в результате кораблекрушения оказывается на острове Пала в Индийском океане. Сперва он хочет захватить ресурсы Палы, но на острове ему встречаются люди, которые живут в обществе, которое развивалось независимо от остального человечества. Встреча с палийцами навсегда меняет жизнь героя.

«Остров» написан в противовес другой антиутопии Хаксли «Дивный новый мир», которая была опубликована в 1932 году. Через год после публикации последнего романа писатель умер от рака гортани.

Ранее ДиКаприо должен был сыграть в экранизации «Дивного нового мира», однако фильм так и не был снят. В середине июля этого года на стриминговом сервисе Peacock вышел сериал, который является аллюзией на этот роман Хаксли.