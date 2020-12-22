Диетологи выяснили, сколько конфет можно давать ребенку в новогодние праздники

Рассчитывать ежедневную норму конфет стоит исходя из наличия у ребенка аллергии, повышенной массы тела, прописанной медиком диеты.– отметилаКроме того, специалист порекомендовала изучать состав сладостей.– отметила диетолог.Главное, по ее словам, чтобы ребенок употреблял конфеты не вместо полноценного приема пищи, а после него. Кроме того, из детского праздничного меню следует исключить копчености, острые блюда, жареное, блюда с огромным количеством добавок и специй, сахара и трансжиров. В Новый год можно подать ребенку нежирные салаты без майонеза.Вместе с тем лучше быть осторожнее с мандаринами и с иными фруктами, предупреждает– сказала она.