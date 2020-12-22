Ребенку без аллергии в Рождество и Новый год разрешено съесть три конфеты в день, однако только после основного приема пищи. При этом ограничивать нужно не только количество подобных сладостей, но и фруктов. А вот салаты с майонезом и копчености давать вообще не стоит, рассказали опрошенные РИА Новости диетологи.
Рассчитывать ежедневную норму конфет стоит исходя из наличия у ребенка аллергии, повышенной массы тела, прописанной медиком диеты.
– Все индивидуально, но если со здоровьем все в порядке, то от трех конфет, съеденных после полноценного приема пищи, плохо не будет, – отметила детский нутрициолог, диетолог Юлия Бачурина.
Кроме того, специалист порекомендовала изучать состав сладостей.
– Есть натуральные конфеты ручной работы, состоящие в основном из сухофруктов, а есть те сладости, которые состоят из трансжиров – такие давать вообще нежелательно, а качественными, хорошими, почему бы и не побаловать, – отметила диетолог.
Главное, по ее словам, чтобы ребенок употреблял конфеты не вместо полноценного приема пищи, а после него. Кроме того, из детского праздничного меню следует исключить копчености, острые блюда, жареное, блюда с огромным количеством добавок и специй, сахара и трансжиров. В Новый год можно подать ребенку нежирные салаты без майонеза.
Вместе с тем лучше быть осторожнее с мандаринами и с иными фруктами, предупреждает аллерголог-иммунолог, диетолог Лариса Давлетова.
– Мандарины и все цитрусовые, ягоды лучше ограничить, у каждого ребенка должна быть индивидуальная дозировка, потому что употребление их в большом количестве может вызвать у ребенка псевдоаллергические реакции: сухость кожи, зуд, покраснения, – сказала она.
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Диетологи выяснили, сколько конфет можно давать ребенку в новогодние праздники
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