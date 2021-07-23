В перечне от экспертов – пять пунктов. Их приводит Lenta.ru.
В первую очередь – соки. Причина проста: в них много сахара и нет полезной клетчатки. Если вам хочется фруктов, диетологи советуют остановить выбор на целом плоде.
Также похудению не способствуют алкогольные напитки. Кроме того, они, конечно же, вредны для здоровья. Поэтому эксперты рекомендуют исключить спиртное из рациона или же сократить его потребление.
Желающим добиться меньшей цифры на весах лучше отказаться и от газировки: в ней слишком много сахара, как и в соках. С этим перекликается и пункт про сладкие спортивные напитки.
Напоследок – пункт для любителей кофе. Диетологи говорят, что худеющим лучше разбавлять его не жирными сливками, а несладким молоком. Например, подойдет миндальное или овсяное.
А какие напитки, наоборот, помогут похудеть? Это вода и зеленый чай.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2132
Диетологи составили список напитков, которые мешают похудеть
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter