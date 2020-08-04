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Диетологи рассказали, от какого фруктового десерта лучше отказаться

Фруктовые смузи, безусловно, полезны, но некоторым людям лучше от них отказаться.


Лето – самое подходящее время для насыщения организма витаминами и минералами, которые содержатся во фруктах и овощах. Их можно потреблять и в виде смузи. Но есть определенные противопоказания для людей с нарушениями углеводного обмена и склонных к набору лишнего веса.

«В составе смузи мы получаем большое количество витаминов, минералов и других биологически активных компонентов, которые позволяют в небольшом объеме специально обработанного продукта получить пользу», – говорит врач-диетолог Маргарита Королева. Однако для людей, имеющих нарушение углеводного обмена и склонных к набору веса, желательно есть фрукты цельными, тщательно пережевывая их, и употреблять не более 400 граммов в день между основными приемами пищи.

Всем остальным употреблять фруктовые смузи можно, но лучше все-таки предпочесть овощные, поскольку именно в составе последних можно получить не только витамины и минералы, полезную клетчатку, но и щелочные эквиваленты, что позволяет поддерживать высокий иммунитет и скорость метаболических процессов, отметила эксперт.


В состав овощных смузи может входить огурец, сельдерей, авокадо, листья любимого салата, пишет РИА Новости. Это особенно полезно для людей, которые не привыкли есть овощи и зелень.

Полезной добавкой к овощным смузи будет сок лайма или лимона, рассказала специалист по питанию и детоксу Ольга Малышева. Витамин С поможет лучше усваивать железо. Также можно добавлять семена чиа, кедровые орехи, грецкий орех, нерафинированное оливковое или льняное масло. Таким образом можно получить полезные нерафинированные жиры, которые поддержат метаболические процессы.

Самым оптимальным вариантом будут смешанные смузи из фруктов и овощей, чтобы получить и сладость, и пользу, считает врач-диетолог Сергей Обложко. "Есть много различных сочетаний, и лето – самое подходящее время для этого, можно пробовать самые разные комбинации фруктов и овощей", – отметил он.

Специалисты советуют не употреблять смузи, как и фрукты вообще, натощак. Также важно использовать смузи в течение 15 минут после приготовления, чтобы по полной использовать все активные компоненты.

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