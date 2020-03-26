Диетологи перечислили незаменимые продукты для женщин

pixabay.com

Бобовые — нут, красная фасоль, зеленый горошек — помогают нормализовать уровень женских гормонов.

В бобовых также присутствует много эстрогена — гормона, который поддерживает сексуальное и репродуктивное здоровье.







Доказано, что брокколи и цветная капуста богаты витамином С, который снижает риск появления остеопороза и переломов бедра у пожилых женщин.

По исследованию американских ученых из штата Айова, включение в рацион цельного зерна позволяет уменьшить риск развития ишемической болезни сердца у женщин в постменопаузе.

Среди других полезных растительных продуктов орехи, авокадо, фрукты и разнообразные овощи, особенно свекла. Свекла богата витамином B, который имеет большое значение в развитии тканей, фолаты. Последние особенно нужны беременным. А калий в свекле позволяет уменьшить уровень артериального давления.

Во время менструации ученые рекомендуют употреблять больше богатой омега-3 жирными кислотами рыбы — лосося, тунца, трески и сельди.

Самый полезный десерт для женщин — темный шоколад. Один из экспериментов доказал, что женщины в преклонном возрасте, которые каждый день ели небольшое количество темного шоколада, имели более низкий риск развития сердечной недостаточности.