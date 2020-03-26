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Диетологи перечислили незаменимые продукты для женщин

Хотя универсальной диеты нет, есть продукты, позволяющие обеспечить женский организм, в том числе в период менструации, менопаузы, беременности, необходимыми витаминами и минералами, пишет Food.news.

pixabay.com

Доказано, что брокколи и цветная капуста богаты витамином С, который снижает риск появления остеопороза и переломов бедра у пожилых женщин.

Бобовые — нут, красная фасоль, зеленый горошек — помогают нормализовать уровень женских гормонов. В бобовых также присутствует много эстрогена — гормона, который поддерживает сексуальное и репродуктивное здоровье.

По исследованию американских ученых из штата Айова, включение в рацион цельного зерна позволяет уменьшить риск развития ишемической болезни сердца у женщин в постменопаузе.

Среди других полезных растительных продуктов орехи, авокадо, фрукты и разнообразные овощи, особенно свекла. Свекла богата витамином B, который имеет большое значение в развитии тканей, фолаты. Последние особенно нужны беременным. А калий в свекле позволяет уменьшить уровень артериального давления.

Во время менструации ученые рекомендуют употреблять больше богатой омега-3 жирными кислотами рыбы — лосося, тунца, трески и сельди.

Самый полезный десерт для женщин — темный шоколад. Один из экспериментов доказал, что женщины в преклонном возрасте, которые каждый день ели небольшое количество темного шоколада, имели более низкий риск развития сердечной недостаточности.

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