Испанские диетологи Бранко и Нурия Монфуледа назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте, пишет La Vanguardia.
Один из лучших вариантов перед поездкой –блюда из риса. Специалисты рекомендуют выбирать коричневый рис, при этом готовить его нужно как можно проще и добавлять поменьше воды.
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В качестве легких закусок диетологи советовали яблоки и арахис. По их словам, яблоко нужно есть очищенным и тертым.
Бранко рассказала, что традиционно от головокружений использовали имбирь. Если вы любите вкус имбиря, нужно употреблять его настои с добавлением различных фруктов. Еще одним продуктом, помогающим при укачивании, является свежий несоленый сыр.
По словам диетологов, во время долгих путешествий людям, склонным к укачиванию, нужно избегать очень тяжелой и жирной пищи, газированных напитков и выпечки, а также алкоголя.
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Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте
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