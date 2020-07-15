Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте

gettyimages.com

Один из лучших вариантов перед поездкой –блюда из риса. Специалисты рекомендуют выбирать коричневый рис, при этом готовить его нужно как можно проще и добавлять поменьше воды.В качестве легких закусок диетологи советовали яблоки и арахис. По их словам, яблоко нужно есть очищенным и тертым.Бранко рассказала, что традиционно от головокружений использовали имбирь. Если вы любите вкус имбиря, нужно употреблять его настои с добавлением различных фруктов. Еще одним продуктом, помогающим при укачивании, является свежий несоленый сыр.По словам диетологов, во время долгих путешествий людям, склонным к укачиванию, нужно избегать очень тяжелой и жирной пищи, газированных напитков и выпечки, а также алкоголя.