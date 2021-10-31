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  2. Диетолог сообщила об опасности неправильного употребления фруктов

Диетолог сообщила об опасности неправильного употребления фруктов

Получить максимум пользы от фруктов можно в том случае, если употреблять их в свежем виде. Соки в процессе отжима теряют все полезные вещества, в таких напитках в большом количестве остаются лишь простые сахара, которые могут нанести вред организму. Об этом в эфире программы “Здоровье” на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-диетолог, эндокринолог Виктория Болбат.


- Употребление фруктов в виде соков - самый неудачный вариант. В процессе отжима теряется практически вся клетчатка, большинство витаминов и минералов. В соке остается самое бесполезное, а иногда и вредное, то есть простые сахара. Если в составе, например, апельсинов простые сахара будут нейтрализоваться клетчаткой, витамина и минералами, то из сока они быстро всосутся в кровь, - предупредила диетолог.

По словам Виктории Болбат, сахар их фруктовых соков входит в состав добавленных сахаров, которые рекомендуют ограничивать. Поэтому людям, которые не могут отказаться от таких напитков, врач посоветовала пить не более 200 мл свежевыжатого сока в день.

Фото: pixabay.com
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