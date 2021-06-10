В молодой капусте содержатся органические нитраты, которые поддерживают в тонусе сосуды и нормализуют давление. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Специалист обратил внимание, что конкретно речь идет об органических нитратах, которые естественным путем попадают в овощ из почвы.
– Органические нитраты – это вещества, которые нужны растениям для формирования собственных белковых молекул. А нам они необходимы для того, чтобы поддерживать в тонусе сосуды, поскольку нитраты улучшают эластичность их стенок, – рассказал диетолог.
Кроме того, Михаил Гинзбург уточнил, что у людей, склонных к повышению артериального давления, органические нитраты нормализуют его. Если же давление, наоборот, понижено, капуста его поднимет.
– Благодаря полезному влиянию на стенки кровеносных сосудов они даже улучшают спортивные показатели. Некоторые велосипедисты, например, стали применять источники органических нитратов в качестве разрешенного допинга, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com
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Диетолог сообщил о неожиданной пользе капусты для сосудов
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