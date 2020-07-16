Диетолог развенчал миф о вреде чипсов

Чипсы, наряду с газировкой и сладостями, принято считать одним из самых вредных для человека продуктов. Но вред этот несколько преувеличен – если чипсы употреблять правильно (в меру), они нанесут не больше вреда организму, чем некоторые фрукты, считает диетолог Иван Алименко.





"Кому вредны чипсы? Они вредны людям с гипертонией, поскольку они соленые. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий», – заявил эксперт в интервью Sputnik. Однако необходимо понимать, что и многие условно полезные продукты вредны людям с этими заболеваниями.

Грань здесь очень тонка, говорит специалист. Человек может предпочесть чипсам фрукты, но, считая, что они безусловно полезны, съесть очень много, пишет РИА Новости. В результате фруктоза пойдет «в живот», сформирует висцеральный жир.

Главная проблема чипсов не в составе, а в объеме потребления. Если человек может есть этот продукт небольшими порциями, то рассуждения о вреде чипсов фактически теряют силу.

Диетолог считает, что надо заниматься пропагандой маленьких упаковок "вредных" продуктов. Если покупать маленькие упаковки будет выгоднее чем большие, то это во многом сняло бы риски и угрозы. Сейчас, увы, люди покупают большие упаковки, поскольку это выгоднее, а затем все это съедают, подытожил эксперт.

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