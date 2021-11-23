SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Диетолог рассказала, в каком случае миндаль опасен для здоровья

Диетолог рассказала, в каком случае миндаль опасен для здоровья

Миндаль очень полезен: питательные вещества, которые в нем содержатся, улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы и работу мозга. Однако употребление этого ореха до термической обработки грозит проблемами со здоровьем. Подробности рассказала диетолог Светлана Фус, слова которой приводит РИА Новости.


Специалист объяснила, что в миндале содержится цианогликозид амигдалин, продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь. «При этом выделяется синильная кислота, один из сильнейших ядов…» – предупредила Светлана Фус.

Впрочем, амигдалин не будет опасен для здоровья, если миндаль подвергнуть тепловой обработке: достаточно 8–10 минут при температуре 180 ℃.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы