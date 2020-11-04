Диетолог посоветовала рецепт полезного салата «Оливье»

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Специалист порекомендовала воздержаться от одного из основных ингредиентов известного блюда – покупного майонеза. По словам диетолога, в нем содержится глутамат натрия, который вызывает пищевую зависимость. В качестве доказательства врач привела пример, когда очень часто сочетают майонез со многими продуктами.В качестве альтернативы соусу Григорьян предложила заправить салат нежирной сметаной или йогуртом. С ярыми любителями майонеза диетолог поделилась рецептом домашнего майонеза из взбитых яиц и оливкового масла. При этом она отметила, что заправка будет калорийной, но зато без химических добавок. Таким образом можно избавиться от нездоровой привычки есть майонез.По мнению специалиста, колбаса также является вредным компонентом, поэтому Ольга советует заменить ее на курицу, язык или мясо перепелок. Диетолог порекомендовала попробовать салаты с рыбой на пару или консервированным тунцом.