Диетолог рассказала о вредных и полезных напитках в период самоизоляции

Врач-диетолог, член российской национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какие напитки стоит употреблять во время самоизоляции, а от каких следует отказаться.





В черный список стоит внести напитки, содержащие сахар, заявила специалист в интервью "Звезде". Это газировка, пакетированные фруктовые соки и даже квас.

По ее словам, сахар вредит иммунитету человека и поэтому нежелателен для употребления в период угрозы инфицирования коронавирусом. "Сахар — это продукт, который вызывает комплексные воспаления, и таким образом повышает нагрузку на иммунную систему", —заявила врач.

Также к неполезным напиткам относится алкоголь, говорят эксперты, поскольку он лишь создает дополнительную нагрузку на организм и в частности печень. Коронавирус, как любая болезнь, создает нагрузку на все наши органы, и пока организм борется, печень испытывает повышенную нагрузку, отфильтровывая побочные продукты этой борьбы. Так что не стоит создавать дополнительную нагрузку для печени.

Что касается полезных напитков, то в первую очередь пользу организму в период самоизоляции сможет принести простая вода, пишет РИА Новости. Ее стоит употреблять по пол-литра в день. Также диетолог советует в умеренных количествах пить чай и кофе, однако эти напитки должны быть некрепкими.

Также в числе полезных различные витаминизированные напитки. Это могут быть натуральные, без сахара, морсы на основе свежих или мороженных ягод, различные растительные отвары.

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